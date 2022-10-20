Malatya'da viyadükten düşen minibüsün sürücüsü yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da minibüsün viyadükten düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi'nde Ş.İ. idaresindeki 44 LN 674 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle korkulukları aşarak viyadükten düştü.

Minibüste sıkışan sürücü Ş.İ, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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