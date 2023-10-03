Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da 2 kilo 365 gram kubar esrar ile 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da 2 kilo 365 gram kubar esrar ile 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesindeki 2 şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiği ve satışını gerçekleştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 365 gram kubar esrar ile 25 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.