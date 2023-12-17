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        Malatya'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:37
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        Malatya'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.Ş'nin (74) kullandığı 01 ASS 277 plakalı kamyonet, Malatya-Elazığ kara yolunun Merdivenler Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

        Kazada sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan K.Ş. (69) yaralandı.

        Kaza yerine, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyecilerin araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiği yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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