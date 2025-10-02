Malatya'da ambulans helikopter bir günde 3 hayatı kurtardı

Ambulans helikopter, zatürre teşhisi konulan kalp hastası 87 yaşındaki kişi, kalp krizi şüphesi bulunan 54 yaşındaki kadın ve kalp krizi geçiren 44 yaşındaki kadın için ilçe stadyumuna indi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.