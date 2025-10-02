Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da ambulans helikopter bir günde 3 hayatı kurtardı

        Malatya'nın Darende ilçesinde bir günde 3 hasta, ambulans helikopterle şehir merkezine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:20 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:22
        Malatya'da ambulans helikopter bir günde 3 hayatı kurtardı
        Malatya'nın Darende ilçesinde bir günde 3 hasta, ambulans helikopterle şehir merkezine sevk edildi.

        Farklı rahatsızlıklar nedeniyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine farklı zamanlarda başvuran 3 hastaya erken müdahale için İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ambulans helikopter talep edildi.

        Ambulans helikopter, zatürre teşhisi konulan kalp hastası 87 yaşındaki kişi, kalp krizi şüphesi bulunan 54 yaşındaki kadın ve kalp krizi geçiren 44 yaşındaki kadın için ilçe stadyumuna indi.

        Hastalar, tedavileri için kentteki hastanelere kaldırıldı.

