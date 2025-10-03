Habertürk
Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya'da inşaata beton dökümü esnasında kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir inşaatta beton döküm işlemi gerçekleştirilirken kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 21:29 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:29
        Malatya'da inşaata beton dökümü esnasında kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir inşaatta beton döküm işlemi gerçekleştirilirken kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

        Altıntop Mahallesi'nde bir binanın inşaatına beton dökülmesi esnasında kalıp çöktü, 2 işçi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan işçiler Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

