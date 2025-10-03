Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı Malatya'da protesto edildi

        İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılar Malatya'da kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:20 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:20
        İnönü Üniversitesi İlahiyat Camisi avlusunda cuma namazından sonra toplanan öğrenciler, İsrail'in filoya yönelik saldırılarını protesto etti.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Turan Akın, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası ve saldırılarının insani felakete dönüştüğünü vurguladı.

        Binlerce masum sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirten Akın, şöyle konuştu:

        "Bu ağır bedeli hiçbir suçu olmayan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar ödüyor. Uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleri, sivillerin korunmasını açıkça emreder. Bu temel ilke bugün çiğneniyor. Bu mücadelede umut veren önemli gelişmelerden biri, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'dur. Sumud gemisi, yalnızca insani yardım taşıyan bir araç değildir, zulmün duvarlarına karşı direnişin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolüdür."

        Öğrenciler, İsrail karşıtı çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

