        Malatya Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        14.11.2025 - 22:53
        Malatya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hasan Çakıcı idaresindeki 31 VK 224 plakalı tır Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Çakıcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

