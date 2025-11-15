Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Akçadağ-Darende kara yolu çekici ve ağır vasıta trafiğine kapatıldı

        Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 00:27 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:27
        Akçadağ-Darende kara yolu çekici ve ağır vasıta trafiğine kapatıldı
        Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatıldı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Akçadağ ve Darende arası çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatılmıştır. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, zincir ve çekme halatı bulundurulması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

