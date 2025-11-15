Akçadağ-Darende kara yolu çekici ve ağır vasıta trafiğine kapatıldı
Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatıldı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Akçadağ ve Darende arası çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatılmıştır. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, zincir ve çekme halatı bulundurulması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.
