Malatya'da yangın

Malatya'da bir eve ait ekmek yapılan yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ravza Sokak'ta bir eve ait ekmek yapılan yerde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:56

AKŞAM 17:19

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.