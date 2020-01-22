Darende HEM kurslarına ilgi

Malatya’nın Darende ilçesi Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından açılan kurslarda kadınlar hem meslek öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan, “Ahlak ve maneviyat ile ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Kur’anı Kerim kursları ve bayan erkek cenaze hizmetleri kursları bunun en güzel örnekleri. Okuma etkinlikleri, bilgi yarışmaları ve Engelli kardeşlerimize Ebru, boyama kursları devam ediyor. “ ifadelerini kullandı.

Daha birçok projeleri olduğunu bildiren Durukan, “Hizmetler sadece şehir merkezinde değil, yakın ve uzak mahallelerde; İbrahim paşa, Heyiketeği, Sungur, Hacı Derviş, Ayvalı, Balaban, Aşağı Ulu pınar, Nur kuyusu,, Akça toprak, Akpınar, Ayvalı, Ilıca, Yenice mahalleleri gibi yerlerde, yetişebildiğimiz her yerde hizmet etmeye çalışıyoruz.” dedi.

Duruman, “Darende halk eğitim merkezinde 2019 yılı içerisinde 928 kursiyer kurslarını tamamlayarak sertifika haklarını kazandı” şeklinde konuştu.

Durukan, kursları hakkında şu bilgileri verdi:

“Kur’anı Kerim, Dikiş Nakış, Ahşap Boyam, Okuma Yazma, Kalorifer Yakma (Doğal gaz ve Kömür) Servis Araçları Sürücü ve Yardımcılarına Eğitim Bilgisayar, İngilizce Arapça, Arıcılık, Avcılık, Üniversiteye Hazırlık, Hijyen, Cenaze Hizmetleri, Keman ve Resim Kursları, Spor Kursları olarak da, Tekvando, Güreş, Futbol, Tenis, Aerobik kursları. “

MALATYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:43

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.