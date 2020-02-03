Kardan kapanan 132 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Malatya’da kar nedeniyle kapanan 132 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

31 Aralık Cuma günü başlayan ve hafta sonu da devam eden kar yağışı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde ara ara yağan kar herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri Malatya genelinde kapanan 132 mahalle yolunun tamamını ulaşıma açtı. Deprem bölgelerinde karla mücadele çalışmalarını hiç aksatmayan Büyükşehir Belediyesi, gece gündüz karla mücadele çalışmaları yaptı.



Deprem bölgesinde kapalı yol yok

Doğanyol, Pütürge ve Kale’de grup yolları dışında mahalle yolları da Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldı. Tipi ve fırtınanın geçit vermediği anlarda bile çalışmalarını aksatmayan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, uzun zamandır da deprem bölgesinde çalışıyordu.

Kuluncak ilçesi Karaçayır Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Hürü Aslan’ın acil çağrısına karşı zamanla mücadele eden ekipler, hastanın sağlık ekiplerine teslim edilmesini sağladı. Diğer yandan Darende ilçesinin Başkaya Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Ali Osman Özbey de rahatsızlanınca acil çağrıda bulundu. Sağlık ekiplerine refakat edip yolu kardan temizleyen ekipler, hastayı hastaneye ulaştırdı.

Öte yandan, Hekimhan ilçesi Yukarı Selimli Mahallesi'nde araçlarında mahsur kalan vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak Hekimhan’a dönüşleri sağlandı.

MALATYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

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