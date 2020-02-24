1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11. Hafta heyecanı

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 11. Hafta karşılaşmaları oynandı. B grubunda iki şampiyonluk mücadelesi veren takımın karşı karşıya geldiği maçta Arguvan Belediyespor ile Arapgirspor berabere kalarak puanları paylaştılar.

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde oynanan 11. Hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

" Malatyagücü 34 Hekimhan Girmana, Kale Gençlerbirliği 18 Malatyaspor, Akçadağ Anka 11 Darendespor, Hekimhan Belediye 40 Ataköyspor, Battalgazi Belediyespor 10 1966 Malatya Gençlik, Arapgirspor 22 Arguvan Belediyespor."

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