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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyini ağırladı

İHA

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 6.8'lik Elazığ depreminin ardından büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ücretsiz hayvan sağlığı hizmeti sunan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 2.Başkanı Muhlis Atay ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyini ağırladı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 6.8’lik Elazığ depreminin ardından büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ücretsiz hayvan sağlığı hizmeti sunan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 2.Başkanı Muhlis Atay ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Heyeti Malatya’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kendisinin belediye başkanı olmadan önce veteriner hekim olduğunu hatırlatıp, “ Veteriner Hekimler Odasında görevli olduğumuz dönemde sayın Ali Eroğlu’da Konsey başkanlığımızı yapmıştı. O dönemde Veteriner Hekimlerin sosyal hakları anlamında önemli girişimleri olmuştu. Merkez Konseyimiz, geçmiş dönemde Türkiye’nin gündemine gelebilecek çalışmalara da imza attı. Başkanımız belli bir süre ara verildikten sonra tekrar konsey başkanımız oldu ve çalışmalarına devam ediyor. Bu icraatlarından bir tanesi de kıymet harbiyesi olan 24 Ocak günü Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremde mağdur olan vatandaşımıza hayvan sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak yansıtmasıydı. Bu yapılan hizmet takdire şayan bir olaydır. Vatandaş nezdinde de kabul görmüş bir çalışmadır. Deprem anından itibaren biz sürekli sahada olduk. Depremden etkilenen her mahallemize belki günde birkaç kez gitme şansımız oldu. Çünkü oradaki yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek varsa eğer yaşanan eksiklikleri tespit etmek istedik. Veteriner Hekimler Odası Konseyinin böyle bir çalışmaya imza atması bizim orada göğsümüzü kabarttı. Şükürler olsun milletçe, devletçe yaşanan bu Afetin üstesinden geldik ve gelmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“2020 yılının içinde hayata geçireceğiz”
Battalgazi Belediyesi olarak çiftçilere ve hayvan yetiştiricileri hakkında önemli projeler hazırladıklarını ifade eden Başkan Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak özellikle çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için özel projelerimiz var. Bu projelerimizi hayata geçirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Biliyorsunuz Battalgazi ilçemiz tarım ve hayvancılık anlamında adından söz ettiren bir ilçemiz. Projemiz içinde yer alan Makine Parkuru inşallah 2020 yılının içinde hayata geçecek. Biz, Battalgazi’yi tarif ederken Battalgazi’mize Medeniyetin Kalbi diyoruz. M.Ö 5500 yıllık bir tarihe sahip Arslantepe’miz var. Bir medeniyetin burada şekillendiğini görüyoruz. Battalgazi’mizde tarihsel ve kültürel mirasımızı ayağa kaldırma adına, sosyal belediyecilik ve hizmet belediyeciliğimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arslantepe’yi de UNESCO Dünya Mirası Listesine koymak için de ciddi adımlar atıyoruz. Şanlıurfa nasıl Göbeklitepe ile kalkınmasına katkı sağlıyor ise Arslantepe ile de Malatya’yı ayağa kaldırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Korona virüse karşı dikkatli olmalıyız”
Korona Virüsüne karşı dikkatli olmamız gerektiğini de dile getiren Başkan Güder, “Şuan Dünya’da olduğu gibi Ülkemizde Korona virüsü ile karşı karşıya kalmış durumda. Sağlık Bakanımız yurt dışından gelen erkek bireyde bu hastalık tanısının konduğu ve gözlem altına alındığı açıkladı. Virüse karşı dikkatli olmalıyız. Almamız gereken tedbirleri hepimiz neredeyse biliyoruz. Toplum olarak tedbirlere uymakta fayda var. İnşallah bu süreci Sağlık sektöründe çalışan kişiler olarak toplumumuzu aydınlatmamız gerekiyor. Bizler Battalgazi Belediyesi olarak insanlarımızın toplu halde bulundukları okullar ve camiler gibi yerleri dezenfeksiyon yapıyoruz ve yaşanabilecek enfeksiyonlar karşısında şimdiden önlemimizi alıyoruz” dedi.

"Battalgazi’ye önemli hizmetler yapılıyor”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ev sahipliği için teşekkürlerini ileten Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Battalgazi Belediye Başkanım Osman Güder beyefendiye bu güzel ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Daha önceki ziyaretimizde de kendileri bizleri kabul ettiler. Kendilerine başarılar diliyoruz. Malatya’mız, Battalgazi’miz ve Ülkemiz için için önemli hizmetler yapıyorlar. Allah yollarını açık etsin. 24 Ocak’ta Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem nedeniyle Türk Veteriner Hekimler Birliğinin koordinesinde depremde zarar gören, yaralanan ve hastalanan hayvanlara serbest veteriner arkadaşlarımız tarafından ücretsiz tedavi edilmesi için bir kampanya başlatıldı. O günden bugüne kadar bu çalışmalarda arkadaşlarımız faaliyet gösterdiler. Allah böyle acılar bir daha yaşatmasın. Oda başkanlarımız başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile yöneticilere teşekkür ediyorum. Şuan dünyayı kasıp kavuran kıtalarda bir tehdit unsuru haline gelen Korona virüsü yayılmaktadır. Buna karşı bütün ülkeler önemlerini alıyor. Korona gerçekten büyük bir salgın haline dönüştü. İnşallah Ülkemiz ve insanımız bu salgından en az şekilde etkilenecek. Ben tekrardan kabulü için Osman Güder başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka da Battalgazi bölgesinin tarihi güzelliklere sahip olduğunu ve güzel çalışmaların yapıldığını söyleyerek, "Ben öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımıza ve meslektaşımız Osman Güder beyefendiye teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırladılar. Battalgazi bölgemizi gezdik. Buradaki tarihi zenginliği daha önceden de bilmiyordum. Battalgazi çok güzel tarihi güzelliklere sahipmiş ve bunu her yerde anlatacağım. Özellikle Arslantepe Höyüğü’ne bayıldım. Çok güzel çalışmalar yapıldığını da görüyorum. 27 tane medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir yer. Kemikleri görüyorsunuz. Bir medeniyetin orada yok olduğunu görüyorsunuz. Muazzam bir ilçe. Başkanımız bizlere faaliyetlerini anlattığında şunu düşündüm? Belediye Başkanlığına en uygun meslek veterinerdir. Neden? Çünkü; toplumun he kesimini iyi tanır. İnsan ilişkileri çok iyidir. Onların sorunlarını bildiği gibi çözüm yöntemlerini de iyi bilir" ifadelerine yer verdi.
Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız ise “Burada bulunmak bizler için onur kaynağı oldu. Buraya ilk kez geliyorum. Çok beğendim, güzel anılar biriktirerek dönüyorum. Farklı yerleri görmek, farklı coğrafyaların o güzel dokusuna tanıklık etmekte gerçekten çok güzel. Battalgazi’de tarihi yerleri gezdik ve bu tarihi yerler gerçekten de gezip görülmeye değer yerler. Ben bizleri ağırladığı için sayın çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu güzellikleri bilmememiz üzücü”
İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Gökhan Özdemir de, “Bugüne kadar burada olmayışımız ve bu tarihi güzellikleri görmeyişimiz bizim eksikliğimiz. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bu kadar güzel tarihi izlerin olduğunu gerçekten bilmiyorduk. Arslantepe’yi gezdik. Arslantepe’nin bizim tarafımızdan bilinmemesi gerçekten üzücü. Ayrıca Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nı gezdik. Burada tarihe ne kadar önem verildiğini gördük. Bizleri burada ağırlayan ve bu eşsiz güzellikleri görme fırsatı veren sayın başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Muğla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Serkan Alpözen ise “Yaklaşık 3 günde buralardayız. Elazığ’da başladık ve Malatya’da sonlandıracağız bu ziyaretimizi inşallah. Buraları görmek, meslektaşlarımız ile tanışmak, meslektaşlarımızın bir yerlere geldiğini Belediye Başkanı olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Bugün Battalgazi’nin tarihi ve geçmişini gezerek dahi iyi gördük” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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