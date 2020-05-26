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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başhekim Aktürk’dan hem ziyaret hem de Covid-19 uyarısı

İHA

Başhekim Aktürk’dan hem ziyaret hem de Covid-19 uyarısı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, hastanede bayram ziyaretinde bulunarak, Covid19 kuralları konusunda da hasta yakınlarını uyardı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, hastane yönetimi ile birlikte Ramazan Bayramı’nda hastanede tedavi gören hastaları ve korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk, ilk olarak hastaları ziyaret etti. Aktürk, hasta ve yakınlarını ziyarette, Covid19 kuralları konusunda da hasta yakınlarını uyardı. Hastanede yatan hasta çocukların bayramını kutlayarak onlara oyuncak hediyeler veren Başhekim Aktürk, daha sonra yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının bayramını kutlayıp kolaylıklar dileyerek ailelerinden uzak geçirdikleri bayram gününde onlara moral verdi. Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk, ziyaretler sonrasında yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın her zaman yanındayız. Bayramda da yanlarında olarak onların moral ve motivasyonunu artırmak istedik. Korona virüs salgınıyla mücadelede büyük bir özveri ile mücadele ediyoruz. Bizler, vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz bayram demeden çalışıyoruz. Bayramda bayramın en çok seveni çocuklarımızı ve bu mücadelede büyük bir özveri ile çalışan kahraman sağlık personelimizi ziyaret ettik. Tüm hastalarımıza Allah’tan şifalar diliyorum. Covid19’la mücadelede fedakârca çalışan personelimize şükranlarımı sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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