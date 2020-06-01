Yeşilyurt’ta Devlet Hastanesi tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi, karantina görevinden sonra tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınından sonra 2 ay civarında karantina hastanesi yapılan ve diğer sağlık hizmetlerine kapatılan Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi, tekrar 1 Haziran'dan itibaren poliklinik hizmeti vermeye başladı. Hastaneye giderek başvuru yapılabildiği gibi randevu alarak da vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.
Hastaneye kabuller, sosyal mesafe kurallarına riayet edecek şekilde sağlanıyor.
Öte yandan yaklaşık 2 aydır pandemi hastanesi görevi yapan hastanede 164 korona virüs hastasına hizmet verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.