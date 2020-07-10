Yeni Malatyaspor 35 puan barajını geçmek istiyor

Süper Lig'de kalan son 3 final niteliğindeki maçtan en az 6 puan almayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, 35 puan barajını geçerek rahatlamanın planlarını yapıyor.
32 puanı bulunan sarıkırmızılı takım, kalan haftalarda toplayacağı 6 puanın kendisini ligde bırakacağına inanıyor.
Süper Lig'de kalma adına matematiksel hesapların döndüğü haftalara girilirken, kümede kalma mücadelesi veren takımların kalan maçları ise nefes kesecek.
Sarıkırmızılı takım kalan 3 haftalık maratonda sahasında Beşiktaş, dış sahada Ç.Rizespor ve yine sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
2 hafta sonra alt sıralardaki rakibi Ç.Rizespor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maça rahat çıkmak için Beşiktaş’tan puan ya da puanlar almayı hesaplıyor.
Kalan maçlara en az 6 puan hedefiyle çıkacak olan Malatya temsilcisi, rakiplerinin şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşılaşacak olmasını da avantaj olarak görüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.