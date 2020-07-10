Yeni Malatyaspor 35 puan barajını geçmek istiyor

Süper Lig'de kalan son 3 final niteliğindeki maçtan en az 6 puan almayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, 35 puan barajını geçerek rahatlamanın planlarını yapıyor.

32 puanı bulunan sarıkırmızılı takım, kalan haftalarda toplayacağı 6 puanın kendisini ligde bırakacağına inanıyor.

Süper Lig'de kalma adına matematiksel hesapların döndüğü haftalara girilirken, kümede kalma mücadelesi veren takımların kalan maçları ise nefes kesecek.

Sarıkırmızılı takım kalan 3 haftalık maratonda sahasında Beşiktaş, dış sahada Ç.Rizespor ve yine sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

2 hafta sonra alt sıralardaki rakibi Ç.Rizespor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maça rahat çıkmak için Beşiktaş’tan puan ya da puanlar almayı hesaplıyor.

Kalan maçlara en az 6 puan hedefiyle çıkacak olan Malatya temsilcisi, rakiplerinin şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşılaşacak olmasını da avantaj olarak görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.