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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sadıkoğlu, “Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor”

İHA

Sadıkoğlu, “Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Türkiye’nin Otomobilinin üretileceği TOGG Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor” dedi.
Türkiye’nin Otomobilinin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı.
Temel atma törenine Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da katıldı.

"Tarihi ana şahitlik etmek büyük onur ve mutluluk"
Türkiye'nin 60 yıl önce bölünen yerli otomobil hayallerinin gerçeğe dönüştüğü günde, üretim merkezi temelinin atıldığı tarihi ana şahitlik etmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Türkiye’nin otomobili ülkemizin 60 yıllık hayaliydi. Bu hayalin gerçeğe dönüşüyor olması hepimizi gururlandırıyor. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olmam hasebiyle temel atma törenine katılım sağladım. Şunu ifade etmek isterim ki, bu tarihi ana Malatyalı hemşerilerim adına şahitlik ettim. Temeli atılan fabrika 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak ve 2022 yılının son çeyreğinde ilk otomobilin banttan inişi planlanıyor. 15 yılda 22 milyar liralık yatırımla senede 175 bin adet hedefiyle yola çıkıldı. 2032'ye kadar 1 milyon adet yerli otomobil üretilecek. Fabrika istihdama da ciddi katkı sunacak. İlk etapta fabrikada 4500 kişi istihdam edilecek. Üretimi yapılan yerli otomobilin satış ağının oluşturulmasıyla birlikte 20 Bin rakamını bulan bir istihdam hedefleniyor” şeklinde konuştu.

“Malatya ekonomisi için projeler üretiyoruz”
“Türkiye'nin Otomobili” adımının ülke ekonomisinin geldiği noktayı en anlamlı şekilde ifade ettiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Türkiye ekonomisi geride bıraktığı 18 yıllık süreçte, sanayide, ihracatta ve inovasyonda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Sanayilerimiz gelişti, üretimimiz arttı, ihracat rakamlarımız yükseldi, istihdam sayımız zirve yaptı. Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sunmak adına Malatya TSO olarak biz de ciddi adımlar atıyoruz. İlimizin sanayisinin büyümesi, bölgesinde vizyonu olan bir yapıya bürünmesi için çalışıyoruz. Nitelikli yatırımlara kapı açıyor, Malatya’dan uluslararası ihracat yapan firmaların doğmasına zemin hazırlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, ilimizdeki istihdam rakamını arttırmak, ihracat rakamlarını yükseltmek ve döviz girdisini çoğaltmak için projeler üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Malatya TSO 44 adetine talip
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’un 27 Aralık 2019 tarihinde düzenlediği ön gösterim töreninin ardından Türkiye’nin Otomobilinin 44 adetine Malatya TSO olarak talip olduklarını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, “2022 yılında banttan ilk çıkacak otomobillerden Malatya TSO olarak ilimizin plakası ve Malatyalılığın rakamsal tescili olan 44 rakamı adetince almayı taahhüt ederek yerli üretimin her daim yanında yer aldığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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