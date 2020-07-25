Malatya’da Anayurt Bulvarı tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapım çalışmaları gerçekleştirilen Anayurt Bulvarının ikinci etabı da devreye alındı. Anayurt Bulvarını Sivas Yolu üzerindeki kavşakla Özsan Sanayi Sitesine bağlayan ikinci etap çalışması trafiğe nefes aldırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, Özsan Kavşağı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi kavşaklar, farklı yöndeki trafik akışlarının buluştuğu noktalardır. Buralarda trafiği sağlıklı yönlendirdiğimiz takdirde erişim ve ulaşımı kolaylaştırmış oluyoruz. Özsan Kavşağımızla ilgili de planlama, projelendirme, altyapı ve üst yapı çalışmalarını Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairemizle birlikte tamamladık. Şu anda artık trafiğe açıldı. Allah’a hamdolsun, herhangi bir aksaklık olmadı. Öyle inanıyoruz ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın Malatya’nın ulaşımı ile ilgili problemlerin çözümü yönünde verdiği talimatıyla ve stratejik planımız çerçevesinde buradaki çalışmamızla bu bölgenin trafiğini hem kolaylaştırdık hem de konforlu hale getirdik” dedi.

Özer, Özsan Kavşağında sinyalizasyon, işaretlemeler ve yol çizgi çalışmalarını da tamamladıklarını belirtti.

Anayurt Bulvarı, TIR yükünü de alıyor

Malatya trafiğine önemli bir rahatlama sağlayan Anayurt Bulvarı’nda, üzerinde Akıllı Kavşaklar uygulamasının olduğu Ötüken Kavşağı ve Kartal Kavşağı da bulunuyor. Akıllı Kavşak Uygulamasında geçiş üstünlüğünün kavşaktaki araca ait olması dolayısıyla geçişler kolaylıkla sağlanıp, olası kazalar önlenmiş oluyor. Can ve mal kayıpları engellenmiş oluyor. Ayrıca akıllı kavşaklarda sinyalizasyon uygulamasına gerek kalmadığı için araçlar hareket halinde olduğundan bekleme yapmadan geçiş yapabiliyor.

TCDD’nin Lojistik Merkezinin yanı başında olması dolayısıyla da Anayurt Bulvarı, demiryolu ile nakli yapılıp karayoluna geçen TIR’ların şehir merkezi trafiğine girmeden şehirden çıkış yapmalarına olanak sağlıyor. Dolayısıyla şehir merkezi trafiği TIR’ların yoğunluğunu çekmemiş oluyor. Bu durum hem TIR sürücüleri hem de şehir merkezindeki sürücülere seyir kolaylığı sağlıyor.

Anayurt Bulvarı, alt tarafta Demiryollarına üst tarafta da çevre yoluna eş bir yol olarak önemli bir alternatif erişim ve ulaşım imkânı sağlıyor.

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