Orman yangınları ele alındı

Malatya Valiliğinde orman yangınları ile mücadele Komisyonu toplantısı düzenlenerek, yangınlarla ilgili önlemler görüşüldü.

Toplantıya, Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata, Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ile Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Zeki Sadak katıldı.

25 Orman İşçisi ve 20 teknik personel ile yangınlarla mücadele edileceğini belirten Orman İşletme Müdürü Kalaylı, 4 arazöz, 5 ilk müdahale aracı ve 1 gözetleme kulesinin mevcut olduğunu söyledi.

Orman yangınları ile topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini belirten Vali Baruş da, özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, muhtemel orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kurum ve kuruluş amirlerine talimatlar verdi. Vali Baruş, orman yangınları konusunda vatandaşların da konu ile ilgili daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.

Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

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