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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Kahtalı Yeni Cami’de incelemelerde bulundu

İHA

Milletvekili Kahtalı Yeni Cami’de incelemelerde bulundu

Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan depremde zarar gören Hacı Yusuf Taş Caminde incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, caminin yapım ihalesinin tamamlandığını, tadilat çalışmalarına ise en kısa sürede başlanacağını kaydetti.
24 Ocak günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki hasar görerek ibadete kapanan halk arasında Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camisini yerinde inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, son durum hakkında yetkilerden bilgiler aldı. Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan ile yetkililerin de hazır bulunduğu inceleme ziyaretinde konuşan Milletvekili Kahtalı, Hacı Yusuf Taş Camisinin 1894 yılında Malatya’da yaşanan büyük deprem sonrası ağır hasar gördüğünü ve o dönem Abdulhamit Han’ın da desteği ile bugünkü caminin inşa edildiğini söyledi.
1964 yılında yaşanan başka bir depremde de yine kubbesinden hasar gören caminin geçtiğimiz Ocak ayında ki depremde de aynı bölgeden hasar aldığını belirten Milletvekili Kahtalı, tadilat için gerekli girişimlerin hemen başlatıldığını söyledi.
Vakıflar Genel Müdürü ile görüşmesinde caminin tadilatı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından maddi destek gerektiğini ifade eden Kahtalı, “ Strateji ve Bütçe Başkanı eski Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ı telefonla arayarak konu hakkında bilgiler aldık. Kendisi de sağ olsun caminin onarımı için gerekli bütçeyi hemen çıkartacağını iletti. Allah nasip ederse bu ay ihale süreci tamamlanacak ve hemen hızlıca yapım işine geçilecek” dedi.
Kent merkezinde olan ve şehrin de simgesi durumunda olan Hacı Yusuf Taş Camisinin biran önce yeniden ibadete açılması adına çalışmaların hızlıca yapılacağını dile getiren Kahtalı, yine Battalgazi ilçesinde aynı şekilde depremden zarar görerek ibadete kapatılan Tarihi Ulu Cami’nin de ihale sürecinin tamamlanması ile onarım işine başlanılacağını söyledi.

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