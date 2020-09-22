Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı



MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla 1 tabanca, 2 tüfek, örgütsel kitap, çok sayıda mermi ve dijital materyaller ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-09-22 16:45:34



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