Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret eden 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla 1 tabanca, 2 tüfek, örgütsel kitap, çok sayıda mermi ve dijital materyaller ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-09-22 16:45:34
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