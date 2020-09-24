89 yaşında Covid-19’u yendi

Malatya’da 89 yaşındaki hasta, yeni tip korona virüsü (Covid19) yenerek taburcu oldu.
Malatya’nın Darende ilçesinde rahatsızlanan Hacı Güven'e (89), Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde Covid19 teşhisi konuldu. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde 14 gün tedavi gören hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi. Evine giden yaşlı adamın durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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