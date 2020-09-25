Malatya'da okuma merkezlerinde yüz yüze eğitimlere başlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan seçme sınavında, başarılı olan öğrenciler okuma merkezlerinde yüz yüze eğitim almaya başlayacaklar.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Nalçacı, dünyanın Covid19 ile mücadele ettiği bir dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tarihte eğitime başlayacaklarını söyledi.

Nalçacı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Dünya’nın korona virüs ile mücadele ettiği bir dönemde eğitime, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tarihte Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bizde başlamış bulunacağız. 810 Eylül 2020 tarihleri arasında yaptığımız seviye belirleme sınavımıza özellikle 567 ve 8’inci sınıftaki öğrenci kardeşlerimizden bin 100 civarında katılım olmuş ve bu katılım sonucunda başarılı öğrencilerimizin listeleri asil ve yedek olarak külliyelerimizde ve eğitim merkezlerimizdeki duyuru panolarında asılmıştır. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu tarih doğrultusunda 8’inci sınıfların eğitime başlamasıyla birlikte bizde 26 Eylül tarihi itibariyle Semt Konaklarımızda 8’inci sınıflarımızda derslerimize başlıyoruz. Derslerimize başlarken öğrencilerimizden ve velilerimizden özellikle rica etmemiz ve üzerinde durulması gereken önemli noktayı belirtmek istiyorum ki oda eğitim merkezlerimiz ve semt konaklarımız pandemi sürecine uygun olarak Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimiz tarafından profesyonel anlamda tamamen ilaçlanmış ve hijyen ortamı sağlanmıştır. Yine semt konakları eğitim merkezlerimizin girişinde; ateş ölçerlerimiz, öğretmenlerimizin tamamı için siperlikli koruyucu maske, öğrencilerimiz için koruyucu maske, dezenfektan, ayaklı dezenfektan olmak üzere hazır hale getirilmiş, öğrencilerimizi beklemekteyiz. Eğitim ve öğretim anlamında Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda inşallah çıtayı en üst seviyede tutacağımızı ifade ediyor eğitim ve öğretim yılının ilimiz, ülkemiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

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