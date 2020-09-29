Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni bina

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mevcut İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının fiziki yapısının yetersiz olması dolayısıyla, yeni hizmet binası yapacaklarının müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 20202021 yeni eğitimöğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’a da görevinde başarılar diledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binası bahçesinde incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, “Milli Eğitim bizim gözbebeğimiz. Milli Eğitim önemli bir kurumdur. Milli Eğitim gibi bir kurumla bağlantı kurmayan hiç kimse yoktur” dedi.

Başkan Gürkan, mevcut İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının fiziki yapısının yetersiz olması dolayısıyla, yeni hizmet binası yapacaklarının müjdesini verdi.

Yeni yapılacak bina ile ilgili detay veren Başkan Gürkan, “Gelecekte vizyonu olan teknolojik donanımı yüksek bir bina yapmayı düşünüyoruz. En az 5060 yıl rahat kullanılacak ve fiziki kapasitesi geniş, eğitim camiasına yakışır bir yeni bina yapmayı düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile konu ile ilgili görüşmelerimiz sona yaklaştı.

Bizlerde en kısa zaman içerisinde siz değerli eğitim camiamıza yeni bina için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bunun yanında bilindiği gibi bir tören programı yapılacağı zaman sekiz yol birden trafiğe kapatılıyor. Yaşanan trafik problemlerini ortadan kaldırmak için bu bölgeyi şehir meydanı yapmayı planlıyoruz. Altı kapalı otopark, üstü tören alanı olacak şekilde bir şehir meydanı olacak. Bu konuyla alakalı olarak da yine bakanlıkla yakın görüşmelerimiz sona ermek üzere. Şimdiden Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da, “Bugün Malatya’mız için tarihi bir gün. 50 yıllık Milli Eğitim İl Müdürlüğü binasının yeni binaya kavuşması konusunda bir araya geldik. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile yeni hizmet binamızın protokolü yapılıyor. 20502060 yıllarına kadar tüm teknolojik alt yapısını destekleyecek hizmet binası yapılıyor” şeklinde konuştu.

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