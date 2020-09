İtfaiyeciler için konser

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyenin kuruluşunun 306. yıldönümü dolayısıyla itfaiye personellerine yönelik konser programı düzenlendi.

Yeni İtfaiye Binası yanında pandemi kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak düzenlenen konserde, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) müzik öğretmenleri Malatya türküleri ve birbirinden güzel eserler seslendirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gösteriler gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 306. Yıl dönümü dolayısıyla itfaiye ekiplerinin tek tek gününü kutladı. İtfaiye ekipleri tarafından Başkan Gürkan’a Türk Bayrağı takdim edildi.



“Türkiye’nin en önemli İtfaiye İstasyonu Malatyamıza kazandırıldı”

Korona virüs salgını dolayısıyla kısıtlı düzeyde gerçekleşen İtfaiye konserinin açılış konuşmasını gerçekleştiren İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, “Malatya’nın can ve mal güvenliği en üst düzeyde sağlamak için gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarımın haftalarını tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Malatyamıza yaptığınız en büyük hizmet Türkiye’nin en önemli itfaiye istasyonlarından birini kazandırmak oldu. Malatya halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya’da 19 ayrı noktada 19 ayrı şube ile 224 personel, 52 araç ile 24 saat esasıyla Malatya halkının can ve mal güvenliği korumaya çalışıyoruz” dedi. İtfaiye Daire Başkanı Acar, İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak, 2020 yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında kısa bilgiler vererek konuşmasını sonlandırdı.



“İtfaiye teşkilatımızın 306. yıldönümünü kutluyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Öncelikle itfaiye teşkilatımızda görevli bütün kahraman mesai arkadaşlarımın itfaiye teşkilatının kuruluşunun 306. yıldönümlerini kutluyorum. İtfaiye Daire Başkanlığımız ve Kültür Daire Başkanlığımızın ortaklaşa düzenlediği ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde dizayn edilerek, sadece itfaiye personelimizin katıldığı bir program gerçekleştirdikleri için ayrıca emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve kutluyorum” dedi. Başkan Gürkan, “Malatya İtfaiye Teşkilatı Türkiye’deki en güçlü teşkilatlar arasında yer alıyor. Geçmişten bugüne çok büyük hizmet veren teşkilat çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizlerde bu çalışmaları ve hizmetleri daha ileriye götürme noktasında gayret gösteriyoruz. Türkiye’de güzel modern bir bina yaptık. Geldiğimizde temel aşamasında idi. Gerekli talimatları ilgili arkadaşlarımıza vererek Malatya'mıza güzel modern hizmet verecek bir itfaiye binası kazandırmış olduk. 24 Ocak 2020 tarihinde bir deprem yaşadık. Malatya İtfaiye Teşkilatı ve Arama Kurtarma ekibi, bütün ekiplerden önce Doğanyol’da, Gökçe’de ve Doğanyol’da görevlerinin başında ve gece saat 22.45’te hiçbir canlı enkaz altında kalmamak kaydıyla görevlerini ifa etmişlerdir. Gece yatmadan Elazığ Sivrice’deki kardeşlerimizin yardımına koşarak, orada da önemli görevleri yerine getirmişlerdir” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar ve yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında da bilgi verdi.



“Aynı hedefi paylaştığımız insanların acıları bizim acılarımızdır”

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırması konusunda da konuşan Başkan Gürkan, “Bu memleketin derdi gerçekten büyüktür. Bizim vatanımızın sınırları Edirne ve Kars’tan başlamaz. Gönül coğrafyamız Kafkaslar ve Doğu Türkistan’dan başlar, Balkanlara, Viyana’ya kadar devam eder. Gönül coğrafyamız gönül coğrafyamızın içerisinde olan soydaşlarımız, dindaşlarımız ve aynı hedefi paylaştığımız insanların acıları bizim acılarımızdır. Ermenistan’ın Karabağ’ı işgal etmeleri ve Hocalı katliamı ile 1 milyonun üzerindeki Azeri kardeşlerimizi yerinden ve yurdundan hicret ettirmeleri bizim içinde yüreğimizi kanatan bir yaradır. Azeri kardeşlerimiz ‘Sabretmek her şeyi sineye çekmek demek değildir. Sabretmek hesaplaşmanın zamanını beklemek’ dediler. Ermenilerin bir başkalarının teşviki ile Azeri topraklarına saldırması sonrası Azerbaycanlı kardeşlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda Ermeni hedefleri bir bir yok ediliyor” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, konserdeki konuşmasının ardından 21 yıldır Malatya ve Türkiye’nin farklı illerinde özverili olarak görev yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekibine, su altı dalış bilgisayarı hediye edildi.

