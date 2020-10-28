Malatyalı avukat Türkçe ve Kürtçe şiirlerini bir kitapta topladı

Malatya’da 25 yıldır avukatlık yapan Hanifi Kartal, kaleme aldığı Türkçe ve Kürtçe şiirleri ‘Guguk Kuşu’ adlı şiir kitabında yayımladı.

Malatya’da uzun yıllardır avukatlık yapan Hanifi Kartal, kendi yazdığı Türkçe ve Kürtçe şiirlerinden oluşan ilk kitabını yayımladı. Adına ‘Guguk kuşu’ ismini verdiği şiir kitabıyla ilk kez okuyucuların karşısına çıkan Kartal, şiir kitabında güncel konuların yanı sıra halk arasında yaygın olarak anlatılan efsanelerin de yer aldığını ifade etti.

1985 yılında Erzurum Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek öğretmen olan Kartal, 2 yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev altıktan sonra Hukuk Fakültesini bitirdi ve avukatlığa başladı. Kartal’ın ilk kez yazdığı şiir kitabı 118 sayfadan oluşuyor. Şu ana kadar şiirlerin Kürtçe tercüme edildiği şiir kitaplarının olduğunu ancak ilk kez Kürtçe şiirin yazıldığını dile getiren Avukat Kartal, şiir kitabında belli bir konuya yoğunlaşmanın ötesinde her konudan şiirlerin yer aldığını belirtti. Türkçe ve Kürtçe şiirlerin olduğu bir kitabı henüz bilmediğini ve kendisinin yazdığı kitabın bu yönde bir ilk olduğunu da kaydeden Kartal, “Şiir ne kadar tercüme edilir ayrı bir konu fakat hem Türkçe hem Kürtçe şiirleri barındıran bir kitap görmedim daha ben” ifadelerine yer verdi.

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