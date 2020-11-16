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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan’dan adil hizmet vurgusu

İHA

Gürkan’dan adil hizmet vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan İlçesi’nde yapılan yatırımlar ve önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımları incelemek için gittiği Arguvan İlçesi’nde, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, Arguvan İlçesi’nde ilk olarak ziyaret ettiği Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile istişarelerde bulundu.
Büyükşehir Belediyesi’nin Arguvan İlçesi’nde yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inceleme gezisi sonrasında Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ı makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a inceleme gezisi ve ziyaret sırasında Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanının ziyaretinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan tarihinde ilk defa Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden bu kadar hizmet gördüğünü söyledi. Kızıldaş, “Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu katkılarınız gerçekten önemli. Büyükşehir olmasından sonraki süreçte ilk defa Arguvan’a bu kadar asfalt döküldü. Biz görevde 6 yılımızı geçirdik, 5 yıl içerisinde bir şey görmedik. Yapılanlar kilometre olarak çok düşüktü. Ama bu yıl sizlere, Yol ve Alt Yapı Daire Başkanlığımıza, Genel Sekreter Yardımcımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Arguvan tarihinde ilk defa bu kadar asfalt döküldü. Başkanımızın bir sözü vardı; ‘İki yıl içerisinde asfaltsız yer bırakmayacağız’ diye. Bunu biz lafla değil pratikte gördük. Şuanda Arguvan mahallelerimiz içerisinde eksiklik olan 6 mahallemiz kaldı. Onlarda çeşitli nedenlerle programda olmadığından dolayı bu döneme yetişmedi. Önümüzdeki dönemde bunların da tamamlanacağını biliyoruz. Ben size ve ekibinize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
Arguvan’ın Malatya için önemli bir ilçe olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bizler de bugün kadim kültürü olan, zengin kültürü olan Arguvan’da bulunmaktan onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Değerli Belediye Başkanımızın bizi ve ekibimizi sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Arguvan, Malatya’mız için önemli bir ilçedir. Özellikle Türkü dağarcığında ve Arguvan ağzıyla bugün Türkiye’ye mâl olmuş bir kültür mirasına sahip bir ilçemiz. Arguvan ilçemizde olmak bizleri onurlandırmıştır. İlçemize Belediye hizmetlerinin sunulması noktasında biz ve arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Gerek yol asfalt, gerek çevre düzenlemesi, gerek alt yapı ve üst yapı çalışmaları noktasında olsun arkadaşlarımız bütün ilçelerimizde olduğu gibi Arguvan’da da yoğun bir çalışma içerisindeler. Tekraren Belediye Başkanımızın sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Dolaş’ı ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan Belediyesi ziyareti sonrasında geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş’ı da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Arguvan Kaymakamı Gökhan Dolaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, “İlçemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanımıza, bütün siyasetçilerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Arguvan’a her iki belediye başkanımızın da daha nice hizmetleri olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Gürkan’dan adil hizmet vurgusu
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Sayın Kaymakamımızın bizleri sıcak karşılamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni göreve başlamaları dolayısıyla görevlerinde başarılar diliyorum. Arguvan’ımız hakikaten kadim bir ilçedir. Kültürü temayüz etmiş özellikle halk müziği noktasında Türkiye ağızını oluşturmuş bir ilçemiz. Arguvan ilçemizde görev yapmak bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum. Arguvan’da Kaymakamımız olsun Belediye Başkanımız olsun birlik beraberlik içerisinde ilçemizin daha müreffeh, daha iyi koşullarda hizmeti alma noktasında el ele vereceğimize inanıyorum. Biz de Büyükşehir olarak ve Büyükşehir ekibimiz olarak Arguvan ilçemizi hak ettiği yere ulaştırma noktasında bütün ekibimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu dönemde özellikle Arguvan’da yol, asfalt ve alt yapı, çevre düzenlemesi noktasında arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar. Bundan sonraki süreçte eksiklik ve aksaklık olduğu sürece onunda ikame edilmesi ve tamamlanması noktasında gerekli çalışmaları yapacağız. Önemli olan gönül hoşnutluğudur. Adil ve adaletli olmaktır. Biz de bu konuda azami hassasiyeti gösteriyoruz. 13 ilçemize hizmet yapma noktasında bütün arkadaşlarımız canla başla yoğun bir çalışma içerisindeler. Ben tekrardan Arguvan’da bulunmaktan, sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni göreve başlayan Kaymakamımıza da görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah Kaymakamımızla, belediye başkanımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla Arguvan’ımızı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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