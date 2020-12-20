Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokak kısıtlamasından en fazla çocuklar etkilendi.

Korona virüsün daha fazla yayılmaması için Cuma günü saat 21.00’de başlayan 56 saatlik kısıtlamada evde sıkılan çocuklar, Malatya’da havanın güneşli olmasını fırsat bilip apartman sitesinde oturanlar daireden dışarı kendini attı.

Apartman sitesi içerisinde basketbol sahasında basket oynayan çocukların bir kısmını da site içiresindeki çimenlerin üzerinde futbol topu ile zamanını geçirdi.

Dünya ülkelerini kasıp kavuran ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle hafta sonunda alınan 56 saatlik kısıtlamada en yakın market ve fırın gibi ihtiyaç giderici iş yerlerinin açık olması da vatandaşları rahatlattı. Vatandaşlar, en yakın market ve fırın gibi yerlere gidip ihtiyaç giderilmesi kararını olumlu karşıladı.

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