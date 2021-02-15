Malatya'da terör operasyonu: 2 gözaltı

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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde polis, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik Akçadağ ilçesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda İ.D. ve N.B. gözaltına alınırken, firar eden 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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