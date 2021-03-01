Demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da su kanalında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan su kanalında meydana geldi. Edilen bilgilere göre kanal içerisindeki demir korkulukların arasına sıkışan kediyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından kısa süren bir çalışmanın ardından kurtarılan kedi, özgürlüğüne kavuşunca cadde üzerinde hızla uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.