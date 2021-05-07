Başkan Çınar, ‘kadir gecesi’ programında vatandaşlarla bir araya geldi Çınar: “Kadir gecesini idrak edecek olmanın huzurunu yaşıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, ‘kadir gecesi’ programında vatandaşlarla bir araya geldi Çınar: “Kadir gecesini idrak edecek olmanın huzurunu yaşıyoruz”

İHA

Başkan Çınar, ‘kadir gecesi’ programında vatandaşlarla bir araya geldi Çınar: “Kadir gecesini idrak edecek olmanın huzurunu yaşıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, KuranıKerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi nedeniyle Kozluk Mahallesinde ki Ali Hayriye Kavuk Camiinde kılınan Cuma namazından sonra bir araya geldiği vatandaşlara maske, kolonya ve el dezenfektanı dağıtımı yaptı.
Pandemi kuralları altında kılınan cuma namazını vatandaşlarla birlikte eda eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, cuma namazının ardından bir araya geldiği vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramlarını tebrik ettikten sonra hazırlanan hediye paketlerini teslim etti.
7’den 70’e tüm vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta yılın her döneminde yaşanan birlik, beraberlik ve dayanışmanın Ramazan Ayında zirveye ulaştığını, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ile taçlanacağını söyledi.
Tüm vatandaşların Kadir Gecesini tebrik eden Çınar, Yeşilyurt’un dört bir tarafında Ramazan Ayının ruhu ve maneviyatının hâkim olduğunu ifade ederken, koronavirüs sürecini sabır, özveri ve gayretle atlattıktan sonra eski Ramazan Aylarının tadı, dokusu ve ruhunu yeniden yaşayacaklarına yürekten inandıklarını bildirdi.
‘Bin aydan daha hayırlı gece’ olarak nitelendirilen Kadir Gecesi dolayısıyla Kozluk Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade eden Çınar, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ki cuma namazımızı Kozluk mahallemizdeki Ali Hayriye Kavuk Camiinde hemşerilerimizle birlikte yan yana omuz omuza eda etmenin derin bir mutluluğunu yaşadık. Cenabı Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız duaları dergahı izzetinde kabul buyursun inşallah. Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde Kadir Gecesini idrak edecek olmanın da büyük bir mutluluğunu yaşamaktayız. Kadir Gecesi, Kuranı Kerim’in övdüğü, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, öncelikle ülkemizde, sonra tüm İslam Âlemi ve insanlık için sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle bugün ki ziyaretlerimiz sırasında bizlere ilgi ve sevgisini eksik etmeyen 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimizin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramlarını şimdiden en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Mübarek geceler ve günlerin insanlığın içinde bulunduğu salgın hastalık sürecinden kurtulmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.
Çınar’ın Kozluk Mahallesi’ndeki ziyaretine, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden İsmail Caner Kaymaz ve Baran Yıldız, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinden Barbaros Ünal ve Mehmet Büyükelçi ile Kozluk Mahalle Muhtarı Ali Ercan eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi
YEREL HABERLER Tüfenkci'den SGK'ya bina müjdesi
Hem dil, hem de sosyal becerilerini geliştiriyorlar
YEREL HABERLER Hem dil, hem de sosyal becerilerini geliştiriyorlar
Malatya’da iftar ve sahur yardımları arttı
YEREL HABERLER Malatya’da iftar ve sahur yardımları arttı
MTÜ’den Hemşirelik Haftası etkinliği
YEREL HABERLER MTÜ’den Hemşirelik Haftası etkinliği
Başkan Gürkan, müteahhitleri kabul etti Gürkan: “Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini almak bizim için büyük önem taşımaktadır”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, müteahhitleri kabul etti Gürkan: ...
Başkanı Gürkan’dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkanı Gürkan’dan Kadir Gecesi mesajı
Skandala adı karışan CHP'li ilçe başkanını partiyle ilişiği kesildi CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, partisinin Kale ilçe başkanıyla ilgili ortaya atılan tecavüz iddiaları üzerine ilçe başkanının üyelik dahil olmak üzere patiyle bütün ilişkilerinin geçici süreyle askıya alındığını söyledi
YEREL HABERLER Skandala adı karışan CHP'li ilçe başkanını partiyle ...
Rektör Kızılay’dan ebelere övgü
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan ebelere övgü
Başkan Çınar’dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan Kadir Gecesi mesajı
Sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi'
YEREL HABERLER Sular altında kalan köyün 'yalnız minaresi'
Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen CHP'li ilçe başkanı hakkında soruşturma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da idari soruşturma başlattı
YEREL HABERLER Genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ...
Kaynarca muhtarından Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Kaynarca muhtarından Başkan Gürkan’a teşekkür ...
Orduzu’ya bir milyar TL’lik alt yapı yatırımı
YEREL HABERLER Orduzu’ya bir milyar TL’lik alt yapı yatırımı
CHP'li ilçe başkanının genç kızı îstismar ettiği iddiası
YEREL HABERLER CHP'li ilçe başkanının genç kızı îstismar ettiği ...
Jandarmadan vatandaşlara maske
YEREL HABERLER Jandarmadan vatandaşlara maske
Yeşilyurt'ta ulaşım ağı yenileniyor Çınar: “Görgü mahallemiz, yeni yatırımlarla daha fazla tercih edilecek”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta ulaşım ağı yenileniyor Çınar: “Görgü ...
Kısıtlama kurallarına uymayan 164 kişiye 553 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlama kurallarına uymayan 164 kişiye 553 bin TL ...
Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor
Kuzey Kuşak yolu çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kuzey Kuşak yolu çalışmaları sürüyor
AK Partili Tüfenkci’den çevreyolu değerlendirmesi Tüfenkci: “Malatya yeni çevreyolu ile bir adım öne geçecek”
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci’den çevreyolu ...
Malatya’da kayısıya alternatif: Kabak
YEREL HABERLER Malatya’da kayısıya alternatif: Kabak
Malatya’da vaka sayısı düştü, vefat edenlerin sayısı azalmadı
YEREL HABERLER Malatya’da vaka sayısı düştü, vefat edenlerin sayısı ...
Turgut Özal Üniversitesi hızla büyüyor
YEREL HABERLER Turgut Özal Üniversitesi hızla büyüyor
Battalgazi'de FETO/PDY’den 1 gözaltı
YEREL HABERLER Battalgazi'de FETO/PDY’den 1 gözaltı