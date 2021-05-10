Süper Lig’in en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük

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Süper Lig’de geride kalan 40 haftada en çok gol atan yerli futbolcu 15 golle Yeni Malatyaspor’un başarılı oyuncusu Adem Büyük oldu.

Süper Lig’in 40. haftasında Yeni Malatyaspor, Rizespor deplasmanından 40’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada 6. dakikada penaltıda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Adem Büyük, Süper Ligdeki gol sayısını 15’e çıkardı. 33 yaşındaki futbolcu, geride kalan 40 haftada ligin en çok gol atan yerli futbolcusu oldu.

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