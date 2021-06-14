Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; Polis memuru, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Kale ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü polis memuru Bünyamin K. (37) ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erenli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bünyamin K. yönetimindeki 63 SE 027 plakalı otomobil ile Muzaffer B. yönetimindeki 34 BJ 6768 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada polis memuru Bünyamin K. ile yanındaki eşi Gizem K. (27), çocukları Leyla Nur (5) ve Eren Eymen (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-06-14 15:04:27



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