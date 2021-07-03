Şarampole düşen motosikletin sürücüsü öldü

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Malatya’da, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Ali Uğur hayatını kaybetti.



Kaza, MalatyaKayseri kara yolu Yazıköy mevkiinde meydana geldi. Ali Uğur (31) idaresindeki 44 ABR 810 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Motosiklet sürücüsü Uğur, kaza yerinde ağır yaralandı. 112 Sağlık ambulansıyla önce İlçe Devlet Hastanesi, sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Uğur, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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