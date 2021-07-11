Malatya’nın yeni havuzu 25 TL’ye hizmette

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün yeni kapalı havuzu vatandaşların hizmetine açıldı. Yüzüme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında havuza gelen 618 yaş için ise havuzun ücretsiz olduğu vurgulandı.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sivil vatandaşlar için tek seferlik giriş ücretinin 25 TL olarak belirlendiği bildirildi. Halka açık saatlerde tek kişilik abone ücretinin ise haftada en fazla 3 gün 180 TL olduğu kaydedildi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün açıklamasının son bölümünde ise gün ve saatler konusunda şu bilgiler verildi:
"Merkez Yeşilyurt İlçesi Şeker Kompleksinde bulunan Malatya Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun Halka açık gün ve saatleri şöyle;SalıÇarşambaCumaCumartesiPazar saat 20:0022:00 Baylar İçin Perşembe 20:0022:00 CumartesiPazar saat 17:0019:00 Bayanlar İçin SalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar saat 10:0014:45 Yüzüme Bilmeyen Kalmasın Projesi (ücretsiz) 0618 Yaş İçin.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.