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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir’e iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi

İHA

Malatya Büyükşehir’e iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan tetkik ve denetimler sonucunda, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin TS ISO EN 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandığı bildirildi.
Belgenin Büyükşehir Belediyesine takdim edilmesi nedeniyle bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende konuşan TSE Malatya İl Başkanı Eraslan Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ve ekibini başarılarından ötürü tebrik ettiğini söyledi. Yılmaz, “Özellikle eğitim sistem belgesinden bir tanesi olan 45001 uluslararası belgesinin Malatya Büyükşehir Belediyesine teslim edilmesi nedeniyle düzenlenen tören için burada bulunuyoruz. Daha önce Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında TS ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS ISO EN 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi alanlarda hizmetlerimizi belediye olarak sürdürüyorduk. Şu anda da İş Sürekliliği yine uluslararası bir standardımız, Risk Yönetimi ve Enerji eğitimi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. Onlarla ilgili uygulamalar yapıldı, belgelendirme süreçleri başlayacak. Bu söylediğim sistemlerden en önemlisi enerji yönetim sistemidir. 2023 yılında yönetmelik olarak belge alma zorunluluğu olarak gündeme geldi. Çalışkan bir ekibimiz var. Kendi emekleri ile bu duruma getirdiler. Ben buna öncülük ettikleri için başta başkanımıza ve ekibimize teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da törendeki konuşmasında TSE belgelerinin gelişen dünya çerçevesi içerisinde artık her hizmetin bir standardının olması gerektiğini belirtti. Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi’nin başarılarının diğer kamu kurumlarına ve yerel yönetim kuruluşlarına da örnek olacağını ifade ederek, “Hizmette Her Zaman Daha İyiye” sloganı ile çıktığımız kalite yolculuğuna durmadan ve ara vermeden devam etmekteyiz. Büyükşehir Belediyemiz, Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında TS ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS ISO EN 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TSE COVİD19 Güvenli Hizmet Belgesi ile belgeli olup, hizmet kalitesini sürekli yükseltmektedir. Kurumumuzda uygulanan ve uygulanması planlanan tüm yönetim sistemleri Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında birleştirilerek komplike bir yapı halinde başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Kurumumuz tarafından TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini uygulanmaktaydı. Bu standart TSE ve uluslararası standart kuruluşlar tarafından revize edilmesi ile uluslararası standart olan TS ISO EN 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine geçilmesiyle kurum olarak bu standarda göre kendimizi uyarlamış ve TSE tarafından yapılan tetkik ve denetimler neticesinde TS ISO EN 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandık. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak iş sağlığı ve güvenliği kurallarına yönelik tüm tedbirlerin alınması, personellerimizin bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi, çalışma ortamına ilişkin risklerin hesaplanması ve bu risklerin kısa sürede giderilmesi, kişisel koruyucu ve donanımların eksiksiz olarak temini noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızın belgelendirilmesi de bizleri mutlu etmiştir. TSE COVID19 Güvenli Hizmet Belgesini ülkemizde ilk alan belediyeyiz. COVID 19 salgının başladığı dönemden bugüne kadarki süreçte bu belgelendirmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu salgın sürecinde birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmetlerine ara verirken Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak başta Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarının uygulanması gibi Güvenli Hizmet Belgesinin gereklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğimizden kesintisiz bir şekilde hizmetlerimizi sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kaliteli hizmet anlayışıyla yolumuza devam ederken bilgi varlıklarımızın erişilebilir olmasının yanı sıra güvenliğinin sağlanmasını da temin etmek durumundayız. Bu sebeple TSE IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini kurumumuzda hassas bir şekilde yürüterek gerek vatandaşlarımızın gerekse çalışanlarımızın bilgilerinin korunmasını en üst düzeyde sağlamaktayız. Ayrıca 2021 yılı içerisinde TS ISO EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarına da başladık. Malatya Büyükşehir Belediyesinin TSE ve Uluslararası Standartlarda hizmet sunma kapasitesinin artırılmasını ve bu durumun belgelendirilerek taçlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Mevcut yönetim sistemleri ve planlanan yönetim sistemleri ile her geçen gün hizmet kalitesini artıran Malatya Büyükşehir Belediyesi, başarısı ile diğer kamu kurumlarına ve yerel yönetim kuruluşlarına örnek olacaktır. Bu başarıda emeği geçen Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğüne, idarecilerimize, personellerimize ve bu süreçteki en önemli paydaşımız olan Türk Standartları Enstitüsüne de teşekkür ederim” diye konuştu.

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