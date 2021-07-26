Arslantepe Höyüğü, Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arslantepe Höyüğü, Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alındı

İHA

Arslantepe Höyüğü, Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alındı

Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarih kitaplarını değiştiren ve 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Battalgazi’deki Arslantepe Höyüğü, Çin’in ev sahipliğinde UNESCO Dünya Miras Komitesinin online toplantısından çıkan karar ile kalıcı listeye alındı.
Çin’in ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmesine karar verildi. Geç Kalkolitik Dönem’den, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi. Dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir alt yapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü, 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı.
Adaylık dosyası Battalgazi Belediyesi tarafından sunuldu
UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Arslantepe Höyüğünde tüm alan çalışmaları (Dünya Miras komitesince belirlenen kriterler mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik, felsefi), 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Battalgazi Belediyesi arasında yapılan protokol ile adaylık dosyası Battalgazi Belediyesi tarafından tamamlanarak, 2019 yılında Dünya Miras Komitesine sunuldu.
2019 kazılarında çok sayıda esere rastlanılmıştı
İtalya Roma Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Malatya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl yaz döneminde başlayıp sonbahara kadar süren kazıların devam ettiği Arslantepe Höyüğü, Açık Hava Müzesi olarak tarih severlere hizmet veriyor. Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapılarının ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü’nde 2019 yılında yapılan kazılarda çok sayıda tarihi materyal ve esere rastlanıldı. İtalya Kazı heyeti tarafından yapılan kazılarda seramik parçalarından fincana, ok ucundan boncuk tanelerine, kemik alet ve ağırşaklardan, çakmak taşlarından müzik aletlerine ve 5 bin 700 yıllık çocuk iskeletine rastlanıldı.
Arslantepe’de kimler yaşadı
Arslantepe Höyüğü’nde ilk yerleşim Geç Kalkolitik çağda başlanıldı. Günümüzden 6500 yıl öncesinde Arslantepe’nin bulunduğu Malatya Ovası da Kuzey Mezopotamya’dan sayılmaktaydı. M.Ö. 43. bin yüzyıllarda Sümerler ve Kent devletleri, M.Ö.3.binli yüzyıllarda Akadlar, M.Ö.2.binli yüzyıllarda Babiller Mezopotamya’nın aşağı yarısında bulunmaktaydı. M.Ö. 2.binli yüzyıllarda Hititler, M.Ö. 1.bin yüzyılda Asurlular ve Aramiler, Mezopotamya tarih sahnesinde boy gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İspendere bölgenin sağlık merkezi oluyor
YEREL HABERLER İspendere bölgenin sağlık merkezi oluyor
Günpınar Mahallesinde su sorunu
YEREL HABERLER Günpınar Mahallesinde su sorunu
Başkan Çınar, Gündüzbey Sosyal Tesisleri'ni inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar “Gündüzbey’in eşsiz lezzetlerini özel bir mekanda sunacağız”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Gündüzbey Sosyal Tesisleri'ni ...
Malatya’da bayram tatili kaza bilançosu: 3 ölü, 71 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da bayram tatili kaza bilançosu: 3 ölü, 71 ...
İlçeden kent merkezindeki hastaneye ambulans helikopterle sevk
YEREL HABERLER İlçeden kent merkezindeki hastaneye ambulans ...
Görüntüsü göz kamaştırıyor, lezzeti damakları tatlandırıyor Yazıhan karpuzu görüntüsü ve lezzetiyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Görüntüsü göz kamaştırıyor, lezzeti damakları ...
Başkan Gürkan, Elmalı Mahallesi'ni ziyaret etti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "Doğanşehir ilçemize bağlı Elmalı Mahallemizin sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturacağız"
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Elmalı Mahallesi'ni ziyaret ...
Yeni Malatyasporlu genç kaleciye doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu genç kaleciye doğum günü kutlaması
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Malatya’da
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Malatya’da
Arslantepe’nin adaylık değerlendirmesi 26 Temmuz’a kaldı
YEREL HABERLER Arslantepe’nin adaylık değerlendirmesi 26 Temmuz’a ...
Başkan Çınar, esnafın talepleri dinledi Çınar: “Esnaflarımızın samimiyeti ve güler yüzü hizmet aşkımızı artırıyor”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, esnafın talepleri dinledi Çınar: ...
Kalp krizi geçiren yaşlı adamın imdadına hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren yaşlı adamın imdadına hava ...
Kayısı hasadında bayram sonrası yoğun mesai
YEREL HABERLER Kayısı hasadında bayram sonrası yoğun mesai
Pişkinliğin böylesi Akıl almaz olay: Hırsızlık yaparken unuttuğu telefonunu geri istedi
YEREL HABERLER Pişkinliğin böylesi Akıl almaz olay: Hırsızlık ...
Malatya'da 2 ayrı trafik kazası: 14 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 ayrı trafik kazası: 14 yaralı
Malatya'da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki ayrı silahlı kavga: 2 yaralı
Kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren kadın, ambulans helikopterle ...
Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü ...
Lisede elektrik üretimi yapılacak
YEREL HABERLER Lisede elektrik üretimi yapılacak
8 yaşında kitap yazdı İlkokul öğrencisi küçük Hazal, yazdığı kitabını okulda düzenlediği imza gününde tanıttı
YEREL HABERLER 8 yaşında kitap yazdı İlkokul öğrencisi küçük Hazal, ...
Motosiklet sürücüsü çarpıştığı aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü çarpıştığı aracın altında ...
Yeni Malatyaspor’da karantinası biten Wallace antrenmanlara başlayacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da karantinası biten Wallace ...
İki komşu ilçeden birinde vaka sayısı sıfır diğerinde ise ilçe rekoru kırıldı
YEREL HABERLER İki komşu ilçeden birinde vaka sayısı sıfır diğerinde ...
Başkan Güder, Basın Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Güder, Basın Bayramı’nı kutladı