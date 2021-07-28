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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi ücretsiz kurslar yoğun ilgi görüyor

İHA

Battalgazi ücretsiz kurslar yoğun ilgi görüyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan resim, halı dokuma, müzik, minyatür, seramik, ebru ve hüsnü hat gibi birçok sanatın verildiği eğitimler, ilçe halkının büyük ilgisini görüyor.
Battalgazi Belediyesi, istihdam ve mesleki eğitime yönelik çalışmalarının yanı sıra sertifikalı ücretsiz kültür sanat kursları düzenlemeye devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında açılan resim, halı dokuma, müzik, minyatür, seramik, ebru ve hüsnü hat kursları, ilçe halkından büyük ilgi görüyor. Her yaştan vatandaşın ücretsiz yararlandığı kurslarda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerin sonunda, başarılı olan kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

“Yoğun talep bizleri mutlu ediyor”
Battalgazi Belediyesi tarafından açılan kurslara öğrencilerin heyecanla geldiğini belirten Resim Öğretmeni Beyza İnal, “Pandemi nedeniyle uzunca süre ara verdiğimiz kursumuz, Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatıyla yeniden açıldı. Kurslarımızı ücretsiz olarak veriyoruz. Çocuklar bu kursu heyecanla bekliyordu. Kursumuzu açtık ve çok sayıda öğrencimiz var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Pandemi nedeniyle kursumuzu ikiye böldük. Burada ders işleyerek çocuklara el becerileri kazandırıyoruz ve yeteneklerini dışarı vurma adına onlara yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz kursumuzdan memnun” şeklinde konuştu.
Resim kursuna gelen 7 yaşındaki İlknur Özkan isimli kursiyer de, “Burada resim yapıyoruz, boyama yapıyoruz. Resim çizerken çok eğleniyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz” derken, 7 yaşındaki bir başka kursiyer Faruk Nacar, “Kurstan çok keyif alıyorum. Burada resim yapmayı öğrencim. Sürekli resim yapmak istiyorum. Öğretmenimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizle koro kurmak istiyoruz”
Kursiyer öğrencilerle bir koro oluşturmak istediklerini dile getiren Müzik Öğretmeni Veli Galip, “Haftanın 4 günü sabahtan öğlene kadar kursumuz açık ve eğitimlerimizi veriyoruz. Kursa ilk başladığımda bu kadar talebin olacağını düşünmemiştim ama çok yoğun bir talep var. Öğrenciler de çok istekliler. Hep beraber bağlama, gitar ve keman dersleri vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin hepsi sıfırdan başlıyorlar. Ellerine daha önce hiç enstrüman aletleri almamışlar. Bu heveslerini almalarını istiyoruz. Basit eserlerle başlıyoruz ve inşallah önümüzdeki aylarda öğrencilerimizle koro oluşturmayı düşünüyoruz” dedi.
Müzik eğitim alan 15 yaşındaki Merve Erçel isimli kursiyer, “Kursa geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel geçiyor. İlgilendiğim enstrüman aleti gitar. Müziğe merakım vardı, şarkı söylemeyi çok seviyor, gitar çalmayı da çok istiyordum. Bu nedenle açılan kursa katıldım. Her gün kursa geliyorum. Şimdi solo çalıyorum biraz daha eğitim sonrasında introya geçeceğim. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e bize verdiği imkanlardan dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Seramik Öğretmeni Gülçin Mutlu Ertuğrul, “Böyle tarihi bir mekanda seramik kursu vermek çok güzel. Bu imkanı bize veren Başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyoruz. Kurslarımız Temmuz başladı. Kursumuza yoğun talep var. Gelen öğrencilerimize çini ve seramik dersleri veriyoruz. Kursiyerlerimizden herhangi bir malzeme ve ücret talep edilmiyor. Eğitimde kullanılan ürünler ve malzemeler buradan karşılanıyor. Öğrencilerimiz bekliyoruz. Mutlaka gelsinler ve seramiği bu tarihi mekanda öğrensinler. Burada 3 seramik atölyemiz var. Birinde serbest şekillendirme yapıyoruz, pano, kalemlik, günlük hayatta kullanabilecekleri eşyaları. İkinci olarak çini kursumuz var, çini tabaklar yapıyoruz. Üçüncü olarak ise çömlek atölyemiz var. Burada da çömlek dersi öğreniyorlar. Genelde öğrencilere kendi işlerini kurma imkanını sağlıyoruz. Hediyelik alımları için de çok yoğun bir talep oluyor. Buraya ziyarete gelenler kurslarımızı görünce çok memnun oluyorlar” diye konuştu.

“Kurslarımıza herkesi bekliyoruz”
Kurslardan her yaştan vatandaşın yararlanabildiğini ifade eden Minyatür eğitmeni Cansu Tuğba Becer, “Kursumuz gayet eğlenceli geçiyor. İlk olarak tasarım çalışmaları yapıyoruz. El alıştırması sonrasında boyama işlemine geçiyoruz. Orada da minyatüre özgü teknikler kullanarak taramalar yapıyorlar ve belli eserler ortaya çıkarıyorlar. Kurslarımız pandemi sonrasında yeni açıldı ve her gün ilgi artıyor. Her yaştan vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz” diye konuşmasını tamamladı.

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