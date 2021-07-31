Yeşilyurt çocuk şenliği, renkli anlara sahne oldu Çınar: “Çocuklar mutluysa, dünya mutludur”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yeşilyurt Çocuk Şenliği’ etkinliklerine büyük ilgi gösteren çocuklar, doyasıya eğlenerek keyif dolu anlar yaşadılar.

Yeşilyurt’ta yaşayan herkesin mutlu ve huzurlu bir hayata sahip olabilmesi hedefiyle ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ sloganı altında hizmetlerine şekil veren Yeşilyurt Belediyesi, son dönemlerde yaşanan pandemi süreci ve doğal afetlerden çocukların en seviyede etkilenmesi amacıyla ‘Yeşilyurt Çocuk Şenliği’ düzenledi.

Çocuklara ve gençlere yönelik kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Rabia Parkında düzenlenen şenliklere aileleriyle birlikte katılan çocuklar, genç sanatçıların seslendirdikleri çocuk şarkılarına eşlik edip güzel anlar yaşadılar.

Renkli ve heyecan dolu anlara sahne olan şenliklerde düzenlenen ip çekme, balon patlatma, balonla bardak ve yumurta taşımı yarışmalarına katılan çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkatlerden kaçmazken, dereceye girenlere özel hediyeler takdim edildi.

Balonlarla süslenen Rabia Parkının renkli ortamında gerçekleşen yarışmalar kıyasıya rekabete sahne olurken, çocukların dereceye girebilmek için verdikleri mücadele büyük alkış topladı.

Masa tenisi, langırt, yüz boyama ve resim çizme etkinliklerine ilgi gösteren çocuklara Yeşilyurt Belediyesi tarafından hediyeler ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Geleceği inşa edecek olan çocukların sosyalleşmeleri ve birlikte zaman geçirmelerine yönelik güzel bir etkinliğin altına imza attıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, son dönemlerde yaşanan doğal afetler ve pandemi gibi süreçlerde çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin etkilenmemesi için etkinliklere devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Çocuk Şenliği’ni çocukların yüzünün gülmesi ve geleceğe daha umutla bakabilmesi hedefiyle düzenlediklerini belirten Çınar, “ Dünyamız ve ülkemiz gerçekten çok zor günlerden geçiyor. Bir yandan halen devam eden pandemi süreci diğer taraftan ülkemizin farklı kentlerinde yaşanan ve yüreğimizi yakan doğal afetlerden dolayı toplum olarak zor bir sınav veriyoruz. Bu süreçte özellikle çocuklarımızın en az seviyede etkilenmesi amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikleri içerisine alan Yeşilyurt Çocuk Şenliği’ni ailelerimiz ve çocuklarımızla buluşturduk. Çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak, geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak adına bu tür faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu yılı gençlik ve spor yılı olarak ilan edip 15’in üzerinde farklı sportif aktiviteyle çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine destek sağlıyoruz. Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarına bu etkinliklerimizi ulaştırıp bütün çocuklarımızın dinamik ve sağlıklı bir hayata sahip olması için çalışıyoruz.Rabia Parkımızda düzenlediğimiz etkinliklere büyük ilgi gösteren çocuklarımızın mutlu ve huzurlu olduğunu görmek hepimizi sevindirmiştir. Amacımız ve gayretimiz şehrimizde yetişen çocuklarımızın kültür ve sosyal etkinliklerle tanışması, başarılı bir hayat geçirerek geleceğimizi en iyi şekilde inşa etmeleridir. Bu şiarla

belediyemizin hizmetlerini yediden yetmişe, her kesimle buluşturuyoruz. Çocuklarımızın yüzü gülsün diye onlar için çalışıyor, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

‘Maşa ile Koca Ayı’ tiyatro gösterisi, palyaço ve şarkılar eşliliğinde pandemi günlerinin stresini üzerinden atmaya çalışan çocuklar, etkinliği düzenleyen Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkür etmeyi unutmadılar.

Yeşilyurt Çocuk Şenliğine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, aileler ve çok sayıda çocuk katıldı.

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