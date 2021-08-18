Yeşilyurt Belediyespor Düzce deplasmanına gidiyor

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Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Lig’deki ilk maçına deplasmanda Düzcespor karşısında çıkacak.

TFF 3. Lig 2.grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor Lig’deki ilk maçında 5 Eylül Pazar günü deplasmanda Düzcespor’un rakibi olacak. Yeşil beyazlı ekip, Lig’in ikinci haftasında sahasında Şile Yıldızspor’u ağırlayacak.

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