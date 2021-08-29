Sadıkoğlu’ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında şanlı Türk ordusunun, 26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır. Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiçbir zaman tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Zor şartlar altında kazanılan Büyük Taarruz Meydan Muharebesi bunun en güzel örneğidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığına ortak olan ecdadımızın inanç, cesaret, azim ve fedakarlığının genetik kodlarımızda mevcut olduğunu milletçe karşılaştığımız tüm zorluklarda hatırlamalıyız. İş dünyası olarak bugün bize düşen, ülkemizin hedeflerine ulaşması için canla başla çalışmak, bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır. Şehitlerimize vefa ve minnet borcumuzu ödemek için, daha fazla üretmek ve daha fazla istihdam sağlamak hedefiyle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve üyelerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

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