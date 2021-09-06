Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Malatya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan iki ayrı operasyonda, 5 kilo 192 gram esrar, 165 gr Metamfetamin, 6,80 gr Sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan iki ayrı operasyonda, Kale, yol uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 5 kilo 192 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, bir şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada, 165 gr Metamfetamin, 6, 80 gr Sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklanırken diğer şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.