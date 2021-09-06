Malatya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, öğrencilere uygulamalı ve teorik trafik eğitimi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere, trafik ve pandemi tedbirleri kapsamında, trafik kuralları eğitimi, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, salgından korunma tedbirleri konulu uygulamalı ve teorik eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.