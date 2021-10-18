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Yeşilyurt muhtarları Sivas'ta kampa girdi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: ''Yeşilyurt için, hemşerilerimiz için, geleceğimiz için çalışıyoruz''

İHA

Yeşilyurt muhtarları Sivas'ta kampa girdi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: ''Yeşilyurt için, hemşerilerimiz için, geleceğimiz için çalışıyoruz''

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle organizasyonu yapılan Yeşilyurt Mahalle Muhtarları Eğitim ve İstişare Toplantısı Sivas’ta düzenlendi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, Muhtar Dernek Başkanları ve Mahalle Muhtarlarının katıldığı eğitim ve istişare toplantısında Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri ele alınıp, ilçedeki sorunlar ve çözüm yolları detaylı bir şekilde konuşuldu.
Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin yanı sıra kamu ve kurumların yatırımlarının vatandaşlara ulaştırılması aşamasında köprü vaziyeti görmeleri nedeniyle stresli bir çalışma hayatına sahip mahalle muhtarlarının moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerçekleşen iki günlük Sivas programında 2021 yılında Yeşilyurt’ta hayata geçen yatırımlar ve 2022 yılı planlamaları üzerine fikir alış verişinde bulunuldu.
Sivas’taki programın verimli geçtiğini ifade eden Mahalle Muhtarları, Yeşilyurt Belediyesi ile aralarındaki uyumlu ve koordinasyonlu çalışmanın her geçen gün daha da güçlendiğini ifade edip, katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.
Yeşilyurt’ta ki muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek onların talep, öneri ve şikâyetlerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mahalle Muhtarlarıyla aralarındaki iletişim ve diyalogu bu tür programla daha güçlü hale getirip, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırdıklarını söyledi.
19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Sivas’ta düzenlenen programda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden Çınar, geleceğin Yeşilyurt’unu inşa ederken muhtarlardan ciddi destekler aldıklarını söyledi.
Mahalle muhtarlarının talep ve isteklerine göre hizmet alanlarını genişleteceklerini vurgulayan Çınar, “19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Muhtarlık İşler Müdürlüğümüz ve Kent Konseyimiz tarafından Sivas’ta düzenlenen eğitim ve istişare toplarımızda çok kıymetli mahalle muhtarlarımızla bir araya gelip, Yeşilyurt’unun dününü, bugününü ve geleceğini tüm boyutlarıyla ele aldık. Öncelikle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum ve kutluyorum. Bizler çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışından ödün vermeden, toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak verip, hizmetlerimizdeki kalite standardını bu anlayış doğrultusunda yükseltiyoruz. İlçemizde zor ve stresli bir görev yapan muhtarlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak adına Sivas’ta düzenlediğimiz programımızda her yönüyle güzel ve faydalı geçti. Muhtarlarımız burada hem dinlenip hem de mahallelerinde yapılmasını talep ettikleri hizmetleri bizlerle paylaştılar. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizle birlikte muhtarlarımızla bir araya gelerek güzel ve faydalı bir istişare toplantısı yaptık, hizmetlerimizi anlattık, yeni yatırımlarımız hakkında bilgiler verdik, muhtarlarımızın taleplerini bire bir öğrenme fırsatına ulaştık. Bizler muhtarlarımızı her zaman en önemli yol ve mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz, onların tecrübeleri ve deneyimlerinden her zaman faydalanarak Yeşilyurt’umuzun ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri layıkıyla yerine getirmekteyiz. Hep birlikte el ele verip geleceğin modern ve yaşam standardı yüksek Yeşilyurt’u birlikte inşa ediyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt’a hizmet ederken kendilerini yalnız bırakmayan mahalle muhtarlarına teşekkürlerini sunan Başkan Çınar, “ 2,5 yıllık görev süremiz boyunca vatandaşlarımıza ne söz verdiysek onu en güzeliyle yerine getirdik. 45 vaadimizin büyük bir kısmını tamamladık ayrıca 29 yeni projeyle birlikte toplamda 74 dev yatırımla Yeşilyurt’umuzun kimliğine yeni değerler kazandırdık. 304 milyon TL. tutarındaki dev yatırımlarla geleceğe artık daha umutla bakıyoruz. Kentsel dönüşümden kültürel yatırımlara, parklardan spor tesislerine, çevre düzenlemelerden çiçek ekimlerine, eğitimden sağlığa, sanattan tarıma, yol yenilemeden imar yollarının açılmasına, yeni yaşam alanlarından sosyal projelere kadar her alanda, ilçemizin hangi hizmete ihtiyaç varsa onu yerine getiriyoruz. Dinamik ve güçlü bir ekiple hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Milletimize gece gündüz hizmet ederken bizleri asla yalnız bırakmayan muhtarlarımızın yaşadığımız değişim ve dönüşüm döneminde çok önemli rol oynadılar. Yeşilyurt bugün Anadolu’nun parlayan yıldızı, bölgesinde takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaştıysa bunda muhtarlarımızın çok büyük destekleri vardır. Muhtarlarımızın katkılarıyla Yeşilyurt’umuzu geliştirmenin, Yeşilyurt’umuzu güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Muhtarlarımız bizim elimiz, gözümüz ve kulağımızdır, en önemli yol arkadaşlarımızdır. Hepimiz bu memleket için gönlünü vermiş, bu memleket hizmetine kendini adamış insanlarız. Bizler halka hizmeti hakka hizmet olduğuna inanmış insanlarız, Allah çalışana gayret edene yardım eder, yaptığımız eserlerde sizlerin emekleri ve ciddi destekleri var. Bu yüzden biz büyük bir aileyiz. Programımıza katılan tüm dernek başkanlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum ” şeklinde konuştu.
Mahalle muhtarları istişare toplantısından sonra Sivas’taki tarihi ve kültürel mekanları da gezdiler.

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