Ahmet Kekeç semt kütüphanesi yoğun katılımla açıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi’nin açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.

Açılışa katılan Merhum Ahmet Kekeç’in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, “ Kütüphaneye babamın isminin verilmesi bizi çok mutlu etti. Bugün bizim için gururlu bir gün” dedi.

Battalgazi Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2020 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Merkez Beydağı Mahallesi’nde yapımına başlanılan ve kısa bir süre içinde tamamlanan 2 katlı Semt Kütüphanesinin açılışı yapıldı.

TOKİ parkının yan kısmında, 500 metrekarelik alan üzerine yapılan, modern yapısıyla dikkat çeken Malatyalı Gazeteci, yazar ve hikayeci merhum Ahmet Kekeç’in ismi verildiği semt kütüphanesinin açılışına, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Merhum Ahmet Kekeç’in oğlu Mehmet Hakan Kekeç ve eşi Sibel Kekeç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti ve MHP İl ve İlçe yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, mahalle sakinleri ve çok sayıda davetli katıldı.



“Gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Yatırımları gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya yönelik yaptıklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün bizim için bir önemli olan. Sevdiğimiz ve dinlemekten bıkmadığımız Ahmet Kekeç’in adını verdimiz kütüphanemizin açılışında sizlerle buluştuk. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şunu çok önemsedik. Bölgeler arası gelişmişlik farkının insanlar üzerinde oluşturmuş olduğu olumsuz etkinin toplumda ciddi bir yara oluşturduğunu gördük. Bizde bismillah diyerek bu farkı kaldıracağız dedik. TOKİ’de 33 parkımızı yeniden çevredeki vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Eksiklikleri bir bir tespit edip gideriyoruz. Biz, birlikte olduğumuzda, beraber olduğumuzda güzel işlere imza atıyoruz. Bu güzel birlik ve beraberliklerimizde devam edecek. 3 milyona yakın bir yatırımı merkez Beydağı bölgemize kazandırmış olduk. Burada kitap okumak isteyen öğrencilerimiz gelip kitaplarını okuyabilecekler. Ders çalışma salonları ve etüt merkezlerimiz ile onlara fayda sağlayacak bu kütüphanemiz. Malatya halkına güzel hizmet sunmak için çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızla gençlerimizi dik duran, düşündüğünü eğmeden bükmeden dost doğru söyleyen Ahmet Kekeçlerin burada bilgi sahibi olmalarını, ilim irfan sahibi olmaları için elimizde hangi olanak varsa seferber edeceğiz. İnşallah bu çalışmalarımızla Cumhurbaşkanımızı 2023’te tekrar Başkan yapmak için her birimizi gayretimizi göstereceğiz. Gerçekten şuan bir panayır havası oluşmuş durumda. Ben buraya teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Bu tür ilim ve irfan yuvalarının ilimiz içim, ülkemiz için hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

“Babamın adının yaşatılması beni gururlandırdı”

Babasının isminin kütüphanede yaşatıldığı için Başkan Osman Güder’e teşekkür eden Ahmet Kekeç’in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, “Bugün bizim için gururlu bir gün. Böyle güzel bir kütüphaneye babamın adının verilmesi son bir senede hamd olsun ki ikinci oldu. İlki Eyüp Sultandı. İkincisi de Battalgazi ilçesi oldu. Biz Resullah’a nasıl layık olacağız ilimle, okuyarak farkında olarak. Hiç bir şeyi boş geçmeyerek. Zamanın şimdiden olmadığının farkında olarak, geçmişimize layık olmaya çalışacağız. Babam Ahmet Kekeç’i tanıtırken yazar diyoruz ama babam yazmaktan çok okurdu. Çok iyi bir okurdu. Bana da çok büyük bir kütüphaneyi, okuma alışkanlığını miras bıraktı. Okuma faaliyetlerinin gerçekleşeceği, gençlerin faydalanacağı böyle güzel bir binayı yaptığı için sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah gençlerimiz okumanın fakında olurlar. Böyle güzel bir hediyenin de kıymetini bilirler” dedi.

“Ahmet Kekeç isminin yaşatılması önemli”

Ahmet Kekeç isminin yaşatılmasının önemli olduğunu kaydeden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Allah Ahmet kardeşimize rahmet eylesin. Battalgazi Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten Malatya’nın yetiştirdiği güzel insanlardan birisiydi Ahmet kardeşimiz. Birlikte aynı ideali paylaştığımız, mücadele ettiğimiz çok sohbetler ve gelecek hayalleri kurduğumuz bir ağabeyimizdi. Malatyalı hemşerimizin adını yaşatmamak olmazdı.Herkesin hatırladığı ve unutmadığı bir yazar olarak gönüllere taht kurdu. Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Malatya gelişen ve büyüyen bir şehir. Başta AK Parti Belediyeleri olmak üzere Malatya’nın her tarafı birer şantiye. Baktığımızda belediyelerimiz dezavantajlı denilen bölgelere özel önem veriyor. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Buraya ne kadar hizmet yapsak yeridir. Bu bölgenin gelişmesi, sağlam nesilleri yetiştirmesi Malatya ovasının da sağlam olmasına vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.



“Bu kütüphaneden Türkiye’nin yöneticileri çıkacak”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise konuşmasında şunları söyledi:

“Ahmet Kekeç ile aynı bölgede, mahallede bölgenin evlatları olarak okur yazar grubunun artması için yapmış olduğumuz sohbetleri hatırlıyorum. Ahmet abi çile çeken emek çeken ve bunun da mükafatını yaşarken hayatta gören insanlardan bir tanesi. Hem kitap yazar hem kitap okur hem fikri beyanlarını ortaya koyduğunda da cesaretiyle de herkesin takdirini toplardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok sevdiği bir fikir adamıydı. Ben bu vesileyle adını yaşatan çok kıymetli belediye başkanım Osman Güder’e ve onun güzel ailesine bizleri burada yalnız bırakmadıkları için buraya geldikleri için şehrimize mahallemize sahip çıkıp Ahmet Kekeç adına sonuna kadar destek oldukları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu kütüphanelerde evlatlarımız hayata geçirecek yeni fikir adamları yeni bilim adamları yeni başkanlar yeni milletvekilleri ve yeni Malatya’nın Türkiye’nin yöneticileri bu mahalleden bu kütüphaneden çıkacak. Osman Başkanım emeğine sağlık eline sağlık çok güzel bir mekan olmuş. Çocuklarımızın aynı zamanda geldiklerinde eğlenebilecekleri dinlenebilecekleri bir mekan olmuş.”



“ İlim irfan önemlidir ve bunun için de okumak gerekir”

Kütüphanenin okumaya teşvik edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Kütüphanemiz bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun. Allah bize okumayı emrediyor. Okumanın teşvik edilmesi noktasında Battalgazi Belediye Başkanım Osman Güder de bölge hitap edecek kütüphanenin açılışını yapıyor. Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İsminin de hemşerimiz merhum Ahmet Kekeç’in isminin verilmesi de önemli olmuş. Bu anlamda da değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ahmet Kekeç’i televizyon programlarından ve yazılarından tanıyoruz. İlim irfan önemlidir ve bunun için de okumak gerekir. Biz okurken anlamayı, anladığımızı hayatımızda yaşamalıyız. Malatya’nın her tarafı şantiye alanı gibi. Belediye başkanlarımız ile birlikte çok yoğun çalışıyoruz. Milletvekillerimiz de Ankara’da bizlere her türlü destek veriyor. Malatya’mız için hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.



“Başkanımıza bu yatırımı için teşekkür ediyoruz”

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “Büyük bir dönüşümün olduğu Beydağı Mahallemizde Battalgazi Belediyemiz mahallemizin dönüşümüne katkı sağlayacak şekilde böyle bir irfan yuvası ilim yuvası bir kütüphane oluşturdu. Milli eğitimimize katkı olmak amacıyla böyle güzel bir kütüphane açma niyetiyle yola çıktılar ve bunu da başardılar. Malatya’nın değerli ve kıymetli bir evladının ve yazarının ismini verdiler. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu ve benzeri çalışmalarının devamını ve başarılarının devamını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “2019 seçiminden sonra hem Yeşilyurt’ta hem Battalgazi’de hem de Büyükşehir Belediyesinde şehrimizi değiştirmek için büyük bir gayret, büyük bir çaba gösteriyoruz. Özelliklede bölgelerimizdeki kültürel farklılıkları, ekonomik farklılıkları ve bütün şehir dengesini de bir araya getirmek içinde var gücümüzle o bölgenin eksikliklerini tespit edip o eksiklikleri giderme adına da güzel çalışmalar içerisindeyiz. Seçimlerde özellikle söz vermiş olduğumuz gönül belediyeciliğini de yaparak normal klasiksel anlamdaki değişimlerin yanında aynı zamanda şehrimizi geliştirecek olan bu şekildeki kültürel alanları spor alanları farklı eğitim alanlarıyla da şehrimize renk katmaya değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

“Mahallem adına başkanıma teşekkür ediyorum”

Merkez Beydağı Mahallesi Muhtarı Hakverdi Sevgi mahalleye kazandırılan kütüphane için teşekkür ederek, “Mahallemiz kültürel ve sosyal olarak bir şeylere kavuşuyor. Osman başkanımızdan Allah razı olsun. Çocuklarımız başka yerlere giderek ders çalışıyorlardı. Ama artık mahallemizin ve çevre mahallelerimizde istifade de edebileceği bir kütüphanemiz var. Çocuklarımız hem kitaplardan hem de bilgisayarlardan faydalanabilecekler. Mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi’nin açılışı yapıldı.

