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Battalgazi’de anlamlı kardeşlik buluşması Başkan Güder: “Arakan, gönül dünyamızın sınırları içindedir”

İHA

Malatya Battalgazi Belediyesi ve BangladeşArakan Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (BADER) tarafından yıllardır süren zulüm ve soykırım nedeniyle yaşamın zor koşullar altında sürdürüldüğü Arakan'a dikkat çekmek için "Kardeşlik Buluşması" programı düzenlendi. Arakanlı Müslümanların da katıldığı programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu buluşmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Arakan, gönül dünyamızın sınırları içindedir" dedi.

Battalgazi’de anlamlı kardeşlik buluşması Başkan Güder: “Arakan, gönül dünyamızın sınırları içindedir”

Malatya Battalgazi Belediyesi ve BangladeşArakan Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (BADER) tarafından yıllardır süren zulüm ve soykırım nedeniyle yaşamın zor koşullar altında sürdürüldüğü Arakan’a dikkat çekmek için “Kardeşlik Buluşması" programı düzenlendi. Arakanlı Müslümanların da katıldığı programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu buluşmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, “Arakan, gönül dünyamızın sınırları içindedir” dedi.
Battalgazi Belediyesi tarafından BangladeşArakan Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği’nin (BADER) destekleriyle Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmü, soykırımı ve yardım feryatlarını duyurmak amacıyla BangladeşArakan “Kardeşlik Buluşması" düzenlendi. Arakanlı Müslümanların da katıldığı kardeşlik buluşması Mohammad Mugniul Hasen’in Kur’an Kerim tilaveti ile başladı. Sinevizyon gösterisiyle devam eden ilahiler ve şiirlerin seslendirildiği bu anlamlı buluşma duygusal anlara sahne olurken, program sonunda BAYER Başkan Yardımcısı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Kemal Kamacı, BangladeşArakan konulu özel bir sunum gerçekleştirdi.
Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen buluşmaya, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Murat Kılınç ve çok sayıda katılımcı katıldı.

“Bir tohum artık toprağa düşmüştür”
Yoğun katılımın sağlandığı kardeşlik buluşmaları programının üçüncüsünü Battalgazi’de düzenlendiğine dikkat çeken BangladeşArakan Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği Başkanı Mohammed Osman Goni, “Benim ikinci vatanım Türkiye’dir. Türkiye’deki Müslümanlarla tanışmaktan memnunum. Benim en büyük hayalim Müslüman kardeşlerimin derdine çare olmak ve güzel adımlar atmaktı. Allaha hamd olsun hayalimi yavaş yavaş gerçekleştiriyorum. Kardeşlik buluşmalarımızın üçüncüsünü düzenliyoruz. Birinci buluşmamız Konya ikinci buluşmamız Adana ve üçüncü buluşmamız ise birçok medeniyetlere ev sahibi yapan Malatya’da yani Battalgazi’de yapıyoruz. Bu anlamlı organizasyonda bizlere kucak açan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum. İnsan hakları evrensel bildirgesini incelediğimiz zaman insanlık adına öyle güzel maddeler var ki; hayret etmemek mümkün değil. Bu sözleşmenin altında süper güçlerin ve devletlerin imzası vardır. Bu insan hakları sözleşmesi her ne hikmetse konu Müslümanlar olunca adeta yok hükmündedir. Samimi değiller. Kibir abidesi olan batılılar şunu unutuyorlar; bir tohum toprağa düşmüştür” şeklinde konuştu.

“AK Parti her zaman mazlumların sesi olmuştur”
AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, “2002 yılında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı hareketin iyilik hareketi olduğunu savunuyorum. Nerede bir mazlum nerde biz ihtiyaç sahibi kardeşimiz varsa din, dil, ırk ayrımı yapmayan sahip çıkan Cumhurbaşkanımıza canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm mazlum coğrafyasındaki kardeşlerimizin haklarını savunan bir lidere sahibiz. Bizlerde bugün burada misafir ettiğimiz kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını özellikle belirtmek istiyoruz. Dualarımız sizinle” ifadelerini kullandı.

“Arakan Müslümanlarını yalnız bırakmayacağız”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Binlerce kilometre uzaklıkta ama gönül noktasında çok yakın olan bu coğrafyada sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu buluşmaya ev sahipliği yapmaktan ve sizleri misafir etmekten duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Evet, belki Arakan bize coğrafi olarak uzaktır. Ama tıpkı Pakistan gibi, tıpkı Hindistan gibi, tıpkı bölgedeki pek çok başka yer gibi, orası da gönül dünyamızın sınırları içindedir. Bir asır önce bizim açlığa ve ölüme terk edilmemize gönülleri rıza göstermeyen Arakanlı kardeşlerimizin, bugün kendileri aynı durumdadır. Yokluk ve yoksulluk içinde yaşadıkları o günlerde, kendi aralarında topladıkları 35 bin altını, çeşitli yollarla bize gönderen bu kardeşlerimize, tüm dünyanın yaptığı gibi biz sırtımızı dönemeyiz. Arakan Müslümanlarını yalnız bırakmamalıyız, bırakmayacağız. Rabbim hamd olsun Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. İslam ile tanışan Müslüman bir ailenin çocuğu olmak bize ayrı bir özellik ve güzellik katıyor. Müslüman bir duruşun ve kimliğin nasıl olması gerektiği bizlere küçüklükten beri anlatıldı. Zalimler ile mazlumlar hak ve batıl arasında tüm topraklarda bir mücadele olmuştur. 28 Şubat’ta Müslümanların önüne set çekmek istediler ve bin yıl bir araya gelemeyeceğimiz konuşuldu. Geldiğimiz bu yolda birçok badireler ile karşılaştık ve bunların sonuncusu 15 Temmuz darbe girişimiydi. Hamdolsun tüm tuzakları bertaraf ettik. Arakan’ı duyduğumuz zaman yüreğimiz ağladı. Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin dertlerini dinlemeyi ve onların yanında dimdik duracağımızı özellikle belirmek istiyoruz. Birçok engeli hep beraber aşacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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