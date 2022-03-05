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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç gün önce tehdit etti, bugün bıçakladı

İHA

Üç gün önce tehdit etti, bugün bıçakladı

Malatya’da 10 yıl önce yaşanan kavgada tek gözünü kaybeden şahıs üç gün önce tehdit ettiği husumetlisini bugün bıçakla yaraladı.

Olay, 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.M.K. 10 yıl önce H.Y. ile ettiği kavgada aldığı darbeler nedeniyle bir gözünü kaybetti. Olay sonrası ikili arasında başlayan husumet devam etti. Üç gün önce V.M.K. sokakta husumetli olduğu H.Y. ile karşılaşınca tehdit etti, bugün ikili arasında yeniden kavga çıktı. V.M.K., kavgada H.Y.'yi karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Şüpheli V.M.K.’nın yaklaşık bir saat sonra yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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