Malatya sahur ve iftar saati kaçta? 2024 Ramazan İmsakiyesi Malatya iftar, sahur ve imsak saatleri
Malatya sahur ve iftar saati 2024 Ramazan imsakiye vakitleri içerisinde yer alıyor. Diyanet'in belirlediği imsakiye sayfalarında yer alan saatlere göre oruca başlayacak ve oruçlarını açacaklar. Güneşin illerde farklı saatlerde doğup batması nedeniyle Diyanet illere özel olarak namaz vakitleri belirliyor. Rahmet ve bereket ayında oruç tutacak olan vatandaşlar için il il iftar ve sahur saatleri araştırması yapıyor. Peki Malatya sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi Malatya iftar ve sahur saatleri
Müslümanların önem verdiği Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü itibariyle başlarken Malatya sahur ve iftar saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye duyurulurken Malatya sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt aranıyor. 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Malatya İmsakiye takvimi vakti belli oldu. Her ilde farklı dakikalarda açılacak olan iftar için en erken ve en geç saatler merak ediliyor. İşte 2024 Ramazan İmsakiye takvimi ile Malatya iftar, sahur ve imsak saati vakitleri
MALATYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
MALATYA İMSAKİYESİ 2024
1.GÜN
Malatya İftar Vakti: 18:37
Malatya Sahur (İmsak) Vakti: 05:16
2.GÜN
Malatya İftar Vakti: 18:38
Malatya Sahur (İmsak) Vakti: 05:14
3.GÜN
Malatya İftar Vakti: 18:39
Malatya Sahur (İmsak) Vakti: 05:13
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4.GÜN
Malatya İftar Vakti: 18:40
Malatya Sahur (İmsak) Vakti: 05:11
5.GÜN
Malatya İftar Vakti: 18:41
Malatya Sahur (İmsak) Vakti: 05:10
6.GÜN
Malatya İftar Vakti: 18:42
Malatya Sahur (İmsak) Vakti: 05:08
7.GÜN
Malatya İftar Vakti: 18:42
Malatya Sahur (İmsak) Vakti: 05:07
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arefe günü: 9 Nisan 2024 Salı (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı birinci gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı ikinci gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı üçüncü gün: 12 Nisan 2024 | Cuma
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir.
KURBAN BAYRAMI 2024 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı birinci gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı ikinci gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı üçüncü gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı dördüncü gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?
Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.
Oruç, ahlakımızı güzelleştirir.
Oruç kötülüklerden korur.
Oruç, merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insana yoksulların çektikleri sıkıntıyı yaşatır da onlara yardım elini uzatma alışkanlığı kazandırır.
Oruç sağlığı korur.
Oruç, insana sabırlı olmayı öğretir.
Oruç nimetlerin kadrini öğretir.