Müslümanların önem verdiği Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü itibariyle başlarken Malatya sahur ve iftar saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il imsakiye duyurulurken Malatya sahur ve iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak sorusuna yanıt aranıyor. 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Malatya İmsakiye takvimi vakti belli oldu. Her ilde farklı dakikalarda açılacak olan iftar için en erken ve en geç saatler merak ediliyor. İşte 2024 Ramazan İmsakiye takvimi ile Malatya iftar, sahur ve imsak saati vakitleri