Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mali suç operasyonu! Aralarında tefeciler de var! | Son dakika haberleri

        Mali suç operasyonu! Aralarında tefeciler de var!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 49 ilde mali suç örgütlerine operasyon düzenlendiğini ve aralarında tefecilerin de olduğu 115 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 09:20 Güncelleme: 17.09.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mali suç operasyonu! Aralarında tefeciler de var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik 49 ilde düzenlenen operasyonda 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        DHA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Buna göre; 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 115 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin haklarında; 'Tefecilik', 'Kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet, zimmet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Parada sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        Gazze'de zorunlu göç sürüyor
        Gazze'de zorunlu göç sürüyor
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        Kimlere ölüm aylığı bağlanır?
        Kimlere ölüm aylığı bağlanır?
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Meteoroloji'den uyarı: 1 bölgede sağanak var! İllerimizde hava durumu
        Microsoft'tan İngiltere'ye 30 milyar dolarlık yatırım
        Microsoft'tan İngiltere'ye 30 milyar dolarlık yatırım
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Hakan Bilal Kultualp, adaylıktan çekilme sebebini açıkladı!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i