Mallorca Nerede, Hangi Ülkede?

Mallorca, İspanya Krallığı’na bağlı Balear Adaları Özerk Bölgesi’nin en büyük adasıdır. Coğrafi olarak Akdeniz’in batısında, İber Yarımadası’nın doğusunda, Katalonya kıyılarına yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta yer alır. Ada, Balear Denizi üzerinde konumlanmış olup; kuzeyde Fransa, doğuda İtalya ve batıda İspanya anakarasıyla çevrilidir.

Mallorca’nın yüzölçümü yaklaşık 3.640 kilometrekaredir, bu da onu Akdeniz’in en büyük adalarından biri hâline getirir. Adanın en yüksek noktası olan Puig Major Dağı, 1.445 metre yüksekliğiyle hem doğa yürüyüşçülerinin hem de manzara tutkunlarının uğrak noktasıdır. Ada, dağlık kuzey kesimleri, yemyeşil vadileri, tarım alanları ve uzun kıyı şeridiyle coğrafi açıdan oldukça çeşitlidir.

İdari olarak Mallorca, İspanya’ya bağlıdır ancak Balear Adaları Özerk Bölgesi statüsüne sahiptir. Bu nedenle ada, kendi yerel parlamentosu ve yönetim kurumlarıyla belirli bir özerkliğe sahiptir. Resmî diller İspanyolca (Kastilya dili) ve Katalanca’nın Mallorki lehçesidir. Yerel halk iki dili de aktif olarak kullanır, kamu kurumlarında ise genellikle her iki dilde hizmet verilir.

Mallorca Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri? Mallorca bir şehir değil, İspanya’ya bağlı bir ada ve aynı zamanda bir özerk bölgenin parçasıdır. Bu ada, Balear Adaları arasında en geniş yüzölçümüne ve en yüksek nüfusa sahip olandır. Mallorca’nın başkenti Palma de Mallorca, hem adanın hem de Balear Adaları’nın yönetim merkezidir. Palma, tarihi binaları, gotik mimarisi, liman çevresindeki hareketli yaşamı ve kültürel etkinlikleriyle ada turizminin kalbini oluşturur. Mallorca, ekonomik olarak büyük ölçüde turizme dayanır. Yılda yaklaşık 10 milyondan fazla turist, adayı ziyaret eder. Turizm dışında zeytin, badem, incir, turunçgil üretimi de ekonominin önemli bir parçasını oluşturur. Ayrıca Mallorca, el yapımı seramikleri, cam ürünleri ve geleneksel dokuma kumaşlarıyla da tanınır. Tarihi ve Kültürel Özellikleri Mallorca’nın tarihi, yaklaşık 4000 yıl öncesine, Bronz Çağı’na kadar uzanır. Antik dönemde ada, Fenikeliler, Kartacalılar ve Romalılar tarafından kullanılmış, ardından Bizans ve Arap yönetimlerine geçmiştir. 1229 yılında Aragon Kralı I. Jaime (Jaume I) tarafından fethedilerek İspanya topraklarına katılmıştır. Bu olaydan sonra ada, Hristiyan kültürüyle şekillenmiş ancak Arap etkilerinden izler taşımaya devam etmiştir.

Adanın başkenti Palma’da yer alan La Seu Katedrali, Avrupa’nın en görkemli gotik yapılarından biri olarak kabul edilir. 13. yüzyılda inşa edilen bu yapı, adanın simgesi hâline gelmiştir. Bunun dışında Bellver Kalesi, Alcúdia’nın surları, Valldemossa köyü ve Soller Vadisi gibi noktalar Mallorca’nın tarihî ve doğal güzelliklerini gözler önüne serer. Ayrıca, dünyaca ünlü besteci Frédéric Chopin ve yazar George Sand, 1838-1839 kışında Mallorca’da yaşamış, bu deneyimlerini eserlerinde ölümsüzleştirmiştir. Kültürel olarak Mallorca, İspanyol ve Akdeniz geleneklerinin birleşiminden doğan zengin bir kimliğe sahiptir. Adada yıl boyunca müzik festivalleri, dans gösterileri, gastronomi etkinlikleri ve dini törenler düzenlenir. Yerel mutfak, özellikle ensaimada (tatlı hamur işi), sobrasada (baharatlı sosis) ve tumbet (sebzeli bir yerel yemek) gibi özgün lezzetleriyle tanınır. Mallorca, İspanya’ya bağlı Balear Adaları Özerk Bölgesi’nin en büyük ve en etkileyici adasıdır. Bir şehir değil, Akdeniz’in kalbinde yer alan doğal, tarihî ve kültürel bir adadır. Yüzlerce yıllık tarihi mirası, eşsiz doğası, sıcak iklimi ve gelişmiş turizm altyapısıyla Mallorca, sadece İspanya’nın değil, tüm Avrupa’nın en gözde tatil cennetlerinden biri olmayı sürdürmektedir.